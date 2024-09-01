Возвышение и падение безнравственной литературной империи католической церкви

Недавно остатки немецкой книжной сети Weltbild закрываются. Ранее входившие в миллиардную корпорацию, они стали таким источником смущения для их владельца, Католической церкви, что она решила от них избавиться.

Католическая церковь, через Папу Бенедикта XVI, в 2011 году потребовала от немецких епископов немедленно прекратить распространение эротического или порнографического контента, особенно в Интернете. Это требование относилось к Weltbild, который на тот момент был второй по величине книжным магазином в стране с более чем 400 филиалами и ведущим поставщиком по почте и в Интернете в отрасли. Акционерами компании являются конференция немецких епископов, несколько отдельных епископов и католическая военная капелландия.

Акционеры смутились, когда в торговом журнале "Buchreport" сообщалось, что поиск ключевого слова "эротика" дал до 2500 результатов в предложении Weltbild. Попытки примирить этот современный предпринимательский дух с системой ценностей Бенедикта и других консервативных представителей церкви не увенчались успехом. Попытки продать корпорацию также оказались безуспешными. Лишь после того, как Weltbild подал заявление о банкротстве в 2014 году, епископам finally удалось избавиться от своей проблемной дочерней компании. Новый владелец затем взял на себя часть филиалов и онлайн-торговли, которые впоследствии были ликвидированы после другой процедуры банкротства.

Начало

Корпорация была основана в 1948 году как Winfried-Werk в Аугсбурге. Сначала издательство публиковало единственный журнал "Mann in der Zeit" при участии Католической ассоциации мужчин. Компания later переименовалась в "Weltbild", и это название стало синонимом всей компании по мере ее роста в корпорацию. Расширение началось в полную силу после 1975 года, когда управление взял на себя голландец Carel Halff. Когда Halff взял на себя управление, строго католическое издательство и почтовый заказ книг, которое с тех пор выросло, генерировало 600 000 марок в год. Когда Halff покинул компанию 40 лет спустя, годовой оборот вырос до 1,6 миллиарда евро.

Halff построил почти неуправляемый конгломерат через приобретения, участие и сотрудничество. Помимо книг и журналов, в Интернете и в розничных магазинах также продавались инструменты, товары для сада и детская одежда. Бренды, такие как Tausendkind, Joker и buecher.de, принадлежали к группе. Издательство также приобрело несколько дочерних компаний. Корпорация расширилась в Польшу, Нидерланды и Россию. Многие из этих мероприятий были партнерствами, например, с книгопродавцом Hugendubel, издательской группой Holtzbrinck, Burda и Deutsche Telekom.

Отсутствие "фокуса" на основном бренде later было указано как один из причин упадка Weltbild. Это началось с первых трудностей во время финансового кризиса 2008 года. В то же время Amazon становился все более могущественным конкурентом. В то время как бизнес сокращался, критика со стороны церкви в отношении собственной компании становилась все громче. "Неправильно, что мы зарабатываем на этом в течение недели и проповедуем против этого по воскресеньям", - сказал, например, кардинал Йоахим Мейснер из Кёльна. Действие не было принято в ответ на это недовольство до личного вмешательства Папы.

Удаление всех проблемных тиражей из предложения Weltbild оказалось нецелесообразным. С одной стороны, доходы, такие как "Feuchtgebiete" Шарлотты Рок или американский бестселлер "Пятьдесят оттенков серого", не могли быть упущены в то время, с другой стороны, эти были частью программы Weltbild, такой как онлайн-распространяемые журналы и электронные книги, партнерства с секулярными компаниями, которые также хотели продолжать извлекать выгоду из продажи эротических тиражей. Епископы хотели избавиться от корпоративной группы, чьи финансовые трудности одновременно возрастали. Подходящего покупателя найти не удалось, и Weltbild должен был быть преобразован в независимый фонд.

Однако прежде чем этот план мог быть реализован, Weltbild должен был подать заявление о банкротстве в начале 2014 года. Хотя епископам finally удалось избавиться от своей проблемной компании, они не смогли избежать критики. Рабочий совет и профсоюзы обвинили клириков в том, что они отказались от своей ответственности перед сотрудниками, "выключив" нежелательную компанию. Решение не предоставить дополнительный капитал, необходимый для реструктуризации, в размере 120 миллионов евро, было обосновано тогдашним архиепископом Мюнхена своей "ответственностью перед плательщиками церковного налога".

Для большей части корпоративной группы и более чем 6000 сотрудников это означало конец. Некоторые все еще прибыльные филиалы в Германии, Австрии и Швейцарии, а также онлайн-торговля были взяты под контроль сервис-провайдером Droege. Бренд Weltbild оставался еще десять лет, пока новый владелец также не сдался перед кризисом розничной торговли и Amazon.

В ходе второй процедуры банкротства в настоящее время ликвидируются остатки бывшего издательского и книготоргового гиганта. Онлайн-торговля больше не доступна. В эти дни последние поставки Weltbild должны достичь клиентов. Некоторые филиалы все еще проводят распродажи - тогда бренд Weltbild исчезнет из немецких городских центров. Около 440 сотрудников должны получить уведомление об увольнении в сентябре. "Постоянное и устойчивое продолжение операций" невозможно, как сообщается из руководства. "Масштабные рост цен" и усиление конкуренции со стороны "новых агрессивных поставщиков" называются причинами окончательного краха.

Католическая церковь подверглась критике изнутри, когда кардинал Йоахим Мейснер выразил свое недовольство ситуацией, сказав: "Неправильно, что мы зарабатываем на этом в течение недели и проповедуем против этого по воскресеньям". Несмотря на эти проблемы, найти покупателя для Weltbild оказалось сложной задачей из-за его разнообразного бизнес-портфеля и финансовых трудностей.

Оставшиеся филиалы немецкой книжной сети Weltbild, несмотря на попытки реструктуризации и партнерства, в настоящее время находятся на грани закрытия из-за "массивного роста затрат" и усиленной конкуренции со стороны "новых агрессивных поставщиков".

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