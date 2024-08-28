- Возвращение на подиум Victoria's Secret

В 2018 году ангелы Victoria's Secret сделали свой последний выход на подиум, но этой осенью шоу Victoria's Secret Fashion Show возвращается. Красавицы Тайра Бэнкс (50) и Джиджи Хадид (29) объявили об этом в Instagram-записи.

Тайра участвовала в девяти ежегодных шоу во время сотрудничества с брендом нижнего белья, которые транслировались на американском телевидении и собирали до 12 миллионов зрителей. Несмотря на окончание телевизионного шоу на подиуме, Джиджи Хадид осталась верна империи нижнего белья и была частью команды, которая отправилась в тур в прошлом году. Теперь обе они вернутся в легендарное шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке этой осенью, как было объявлено на официальном Instagram-аккаунте бренда.

В Instagram-видео Джиджи входит в лобби отеля, где Тайра приветствует ее с приглашением на шоу, надев футболку и пиджак с надписью "VSFS". Подпись гласит: "Извините, не смогли написать подпись, мы были слишком заняты подбором челюстей с пола, когда Тайра Бэнкс и Джиджи Хадид раздавали приглашения на VSFS. Вы поняли."

Воссоединение супермоделей

Бренд нижнего белья объявил, что в шоу также примут участие другие модели, такие как Кэндис Сванэпел (35), Иман Хаммам (27), Грейс Элизабет (27), Тейлор Хилл (28) и плюс-сайз модель Палома Элсессер (32).

В мае Victoria's Secret объявила в Instagram о возвращении шоу осенью: "Мы слушали, и мы вернулись. Шоу Victoria's Secret Fashion Show возвращается, чтобы представить нас такими, какими мы являемся сегодня, вместе с всей блестящей, гламурной, подиумной, крылатой и музыкальной развлекательной программой, которую вы любите."

Вдохновляющее, современное, созданное женщинами для женщин

Шоу 2024 года обещает быть более включительным, чем его предшественники. "Шоу Victoria's Secret Fashion Show 2024 представит все то, чего ждут наши клиенты - блеск, гламур, моду, веселье, крылья, развлечения. Но через сильный, современный объектив, который представляет нас такими, какими мы являемся сегодня", - объявил бренд в мае. "Мы рады представить женский вариант этой легендарной марки позже в этом году!"

Показ новых трендов в нижнем белье превратился в грандиозное шоу за годы, в котором приняли участие топ-модели, такие как Хайди Клум (51), и известные артисты. Титул "ангел Victoria's Secret" был присвоен многим моделям. Однако после критики за отсутствие инклюзивности шоу было отменено в 2019 году. В 2023 году организаторы шоу запустили "Тур".

Джиджи Хадид, которая осталась верна Victoria's Secret после окончания телевизионного шоу на подиуме, вновь присоединится к бренду для этого года's Victoria's Secret Fashion Show, как было объявлено в Instagram-записи, сделанной обеими Тайрой Бэнкс и Джиджи Хадид.

С возвращением шоу Victoria's Secret Fashion Show красавицы Джиджи Хадид и Тайра Бэнкс снова пройдут по подиуму, присоединившись к другим моделям, таким как Кэндис Сванэпел и Палома Элсессер, чтобы отпраздновать новое обязательство бренда перед инклюзивностью.

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