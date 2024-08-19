- Возвращение Аугсбурга укрепляет уверенность Торапа в контексте Бундеслиги.

Главный тренер ФК Фрайбург Джесс Торруп не был доволен тем, что его команда пропустила гол в начале матча Кубка против команды из нижней лиги "Виктория Берлин". Однако датский тренер нашел утешение в реакции своей команды. "Мы не ожидали, что начнем матч таким образом", - признался 54-летний Торруп после победы со счетом 4:1. "Но моя команда собралась и продолжила играть, проявив терпение и создав множество моментов".

Айдан Лью открыл счет за команду Регионаллиги на 4-й минуте, вызвав воспоминания о некоторых недавних провалах Аугсбурга в Кубке. Однако швабы сохраняли хладнокровие.

Первая встреча в Бундеслиге против Вольфсбурга

Торрупу понравилась стойкость его команды. "Наша первоначальная цель состояла в том, чтобы пройти дальше. Вторичной целью было показать хорошую игру, чтобы игроки подумали: 'Ладно, поехали, мы играем ради чего-то сейчас'", - сказал он. "Моя команда хорошо справилась с этим, несмотря на то, что они вели в счете. Мы надеемся сохранить этот настрой на нашем дебюте в Бундеслиге в следующую субботу", - добавил Торруп. Аугсбург начнет свой путь в лиге дома против Вольфсбурга (15:30/Sky).

Несмотря на ранний промах в матче Кубка, Торруп похвалил стойкость своей команды, сказав: "Несмотря на то, что мы вели в счете, мы смогли сохранить концентрацию и проявить большую решимость, в итоге победив 4:1". Далее Торруп подчеркнул: "Этот матч Кубка послужит ценным уроком для нашей предстоящей встречи в Бундеслиге против Вольфсбурга, так как мы стремимся перенести этот дух в наш дебют в лиге".

Читайте также: