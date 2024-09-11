Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиНеделя моды

Возвращение 80-х годов, снова на видном месте на линии моды

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Возвращение 80-х годов, снова на видном месте на линии моды

Нью-Йоркская неделя моды в самом разгаре, и 66-летняя музыкальная икона Мадонна** приковывает к себе взгляды. Поп-звезда привлекла всеобщее внимание на показе бренда Luar во вторник своим уникальным нарядом, особенно выделялись ее плечи.

Мадонна появилась на манихэттенском мероприятии в бежевом пиджачном платье, которое было далеко не скромным. Огромные плечики на застегивающемся платье перенесли нас в 1980-е и подчеркнули ее тонкую талию.

Классическая Мадонна: латексные перчатки и чулки в сеточку

Остальной наряд был менее традиционным: глянцевые латексные перчатки до локтей, чулки в сеточку и черные сапоги выше колена придали Мадонне ее характерный сексуальный образ. Она также носила большие солнцезащитные очки, похожие на две пары очков, склеенные вместе, что делало невозможным различить ее макияж. Она оставила свои светлые волосы распущенными, но не удержалась от того, чтобы не дополнить их несколькими толстыми ожерельями и серьгами.

Возможно, огромные солнцезащитные очки были необходимы для маскировки следов ее выходных Activities. В тот уик-энд ее заметили с 38-летним другом Акимом Моррисом (28) на вечеринке Нью-Йоркской недели моды. Мадонна подтвердила свой роман с футболистом через пост в Instagram, посвященный Дню независимости, который включал в себя фото пары в интригующей позе на диване.

Она посетила шоу Luar одна, но это не уменьшило эффектности ее появления.

Наряды Мадонны на Нью-Йоркской неделе моды не ограничивались шоу Luar, так как она также посетила другое мероприятие в латексном наряде. На этот раз ее образ был еще более знаковым, с чулками в сеточку и высокими сапогами.

Несмотря на слухи о ее романе с Акимом Моррисом, Мадонна предпочла посетить показ Luar одна, но ее присутствие на Неделе моды было несомненно впечатляющим.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.
Общество

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.

Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса. С досье до боя Стефана Рааба против Регины Хальмич осталось всего два дня, и он спешит привести себя в форму. В недавнем промо-ролике показано, как Рааб преображается под чутким руководством доктора, и создается впечатление, что "Доктор Ламборгини" берет в руки скальпель.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно