- Возвращение 80-х годов, снова на видном месте на линии моды

Нью-Йоркская неделя моды в самом разгаре, и 66-летняя музыкальная икона Мадонна** приковывает к себе взгляды. Поп-звезда привлекла всеобщее внимание на показе бренда Luar во вторник своим уникальным нарядом, особенно выделялись ее плечи.

Мадонна появилась на манихэттенском мероприятии в бежевом пиджачном платье, которое было далеко не скромным. Огромные плечики на застегивающемся платье перенесли нас в 1980-е и подчеркнули ее тонкую талию.

Классическая Мадонна: латексные перчатки и чулки в сеточку

Остальной наряд был менее традиционным: глянцевые латексные перчатки до локтей, чулки в сеточку и черные сапоги выше колена придали Мадонне ее характерный сексуальный образ. Она также носила большие солнцезащитные очки, похожие на две пары очков, склеенные вместе, что делало невозможным различить ее макияж. Она оставила свои светлые волосы распущенными, но не удержалась от того, чтобы не дополнить их несколькими толстыми ожерельями и серьгами.

Возможно, огромные солнцезащитные очки были необходимы для маскировки следов ее выходных Activities. В тот уик-энд ее заметили с 38-летним другом Акимом Моррисом (28) на вечеринке Нью-Йоркской недели моды. Мадонна подтвердила свой роман с футболистом через пост в Instagram, посвященный Дню независимости, который включал в себя фото пары в интригующей позе на диване.

Она посетила шоу Luar одна, но это не уменьшило эффектности ее появления.

Наряды Мадонны на Нью-Йоркской неделе моды не ограничивались шоу Luar, так как она также посетила другое мероприятие в латексном наряде. На этот раз ее образ был еще более знаковым, с чулками в сеточку и высокими сапогами.

Несмотря на слухи о ее романе с Акимом Моррисом, Мадонна предпочла посетить показ Luar одна, но ее присутствие на Неделе моды было несомненно впечатляющим.

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