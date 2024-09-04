- Возрождение в Лихтенберге после пожара дома

Пожар в Lichtenberg привел к тому, что одного человека понадобилась медицинская помощь, но затем он был реанимирован. Спасательные службы смогли извлечь человека из квартиры на четвертом этаже здания во вторник вечером, как сообщили в пожарной службе. Они успешно реанимировали человека и доставили его в больницу для дальнейшего лечения.

Пожарные справились с пожаром в пятиэтажном жилом здании. Точное место происхождения пожара остается неизвестным.

Пожарные получили помощь в борьбе с пожаром от различных международных организаций, в том числе от Центра координации чрезвычайных ситуаций Европейского союза. Несмотря на усилия, причина пожара в пятиэтажном жилом здании остается неясной.

Читайте также: