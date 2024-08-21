Возрождение Target идет, и стоимость его акций значительно растет.

Продажи в точках Target, работающих не менее года, выросли на 2% в последнем квартале, а прибыль взлетела на 36%. В результате акции компании (TGT) подскочили на 13% на предрыночных торгах.

Неожиданно, продажи в американских розничных магазинах выросли на 1% в июле по сравнению с предыдущим месяцем, восстановившись после спада в июне.

По словам Джозефа Фельдмана, аналитика из Telsey Advisory Group, в последнем письме к клиентам, "потребители демонстрируют стойкость, продолжая искать ценность и приоритезируя необходимые товары, одновременно выбирая неэссенциальные Items для траты."

Target испытала значительный рост продаж и прибыли в разгар пандемии в 2020 году, сохраняя эту тенденцию до 2023 года. Однако компания столкнулась с трудностями в течение последнего года.

До среды акции Target не менялись в течение года, отставая от S&P 500.

Основная клиентская база Target, в основном из среднего класса, пострадала от роста цен и Reduced spending на неэссенциальные товары, такие как домашний декор, электроника и неэссенциальная одежда, выбирая вместо этого продукты питания и повседневные товары.

Трудности Target также можно объяснить смесью товаров и более высокими ценами по сравнению с конкурентами, такими как Walmart.

По сравнению с конкурентами, такими как Walmart и Costco, Target предлагает больший процент неэссенциальных товаров. Почти половина ассортимента Target - это дискреционные товары. В последние годы Target расширила ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости в своих магазинах, но все еще отстает от Walmart, который получает около половины своей выручки от продуктов питания.

Продажи в точках Walmart, работающих не менее года, выросли на 4,2% в последнем квартале.

Хотя потребители тратят в Walmart и Target, они сокращают расходы в других местах.

Starbucks и McDonald's испытывают трудности, поскольку клиенты отказываются от более высоких цен на быструю еду, выбирая вместо этого домашнюю еду. Home Depot и Lowe's также сообщили о снижении продаж, поскольку американцы меньше занимаются крупными проектами по благоустройству дома.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

В свете улучшения продаж и прибыли Target некоторые инвесторы могут увидеть в этом возможность для выгодных инвестиций в акции компании. Учитывая поведение потребителей, стремящихся к выгоде, Target могла бы рассмотреть возможность дальнейшей оптимизации смеси товаров, чтобы больше соответствовать потребностям и основным потребностям, чтобы сохранить свою клиентскую базу.

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