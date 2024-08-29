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КультураНовостиЯ не собираюсь врать.

Возрождение "Секса и большого города" снова порадует поклонников

В полной мере используя: Сара Джессика Паркер переиспользовала элемент из 'Секса в Большом городе' на съемочной площадке 'И вот уже...'.

 and  Ann Bradley
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Саrah Джизаель Пэxкер переосмыслилx стиль из «Секс в большом городе» (2000) для серии 2024 года,...
Саrah Джизаель Пэxкер переосмыслилx стиль из «Секс в большом городе» (2000) для серии 2024 года, название которой «И просто так...»

- Возрождение "Секса и большого города" снова порадует поклонников

Кэрри Брэдшоу продолжает переосмысливать базовые элементы гардероба даже спустя двадцать лет, что продемонстрировано в "И вот так всё...". Сара Джессика Паркер (59) возвращается к своей культовой роли из "Секс в большом городе", представая в образе модной жительницы Нью-Йорка. Во время съемок третьего сезона Паркер появилась в узнаваемой блузке, которая, возможно, покажется знакомой преданным поклонникам "САТЦ".

Снимки, сделанные 28 августа во время съемок в Нью-Йорке, запечатлели Паркер в этом наряде. Он состоял из прозрачной блузки Chanel с космическим принтом и яркими цветами, такими как сердца и логотип бренда. Эта блузка напоминает ту, что Кэрри Брэдшоу носила в эпизоде "Кinder, Kinder (Горячая девочка в городе)" 24 сентября 2000 года, с сердцами и логотипом бренда.

Новые сочетания

В оригинальном сериале Кэрри сочетала эту блузку в своей яркой манере с фиолетовыми батиковыми шортами-капри, голубым платком на голове, эффектными босоножками на каблуке и розовой сумочкой. Этот яркий наряд из третьего сезона часто включают в число самых знаменитых образов Кэрри, мастерски отражающих ее уникальный стиль.

В современном продолжении Паркер выбрала более сдержанный образ, сочетая яркую блузку с длинной фиолетовой юбкой и желтыми туфлями.

Эта блузка не единственный элемент из оригинального сериала, который создатели "И вот так всё..." решили обновить, как стало известно из интервью с журналом US "People" на премьере 2021 года. Костюмерные дизайнеры Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго рассказали о своих планах по модному ребуту Кэрри, "Ключевой аспект образа Кэрри в этом новом сериале - баланс между артефактами прошлого и современными, подержанными вещами. Это было ее фирменное стилевое решение, и она не отказывалась от него ради нескольких дизайнерских нарядов. Речь идет о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в эти винтажные находки, дополняя их современными элементами".

Честно говоря, этот новый образ - свежее прочтение классического стиля Кэрри. Несмотря на прошедшие годы, Кэрри Брэдшоу по-прежнему верна своим уникальным, экономным вкусам в moda.

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