Возрождение Oasis служит примечательным поводом для административных действий

В последние годы возвращение британской рок-группы Oasis вызвало среди фанатов одну из самых больших волнений. Быстрые продажи билетов и резкий рост цен на вторичных сайтах последовали незамедлительно. Оба правительства Великобритании и Ирландии уже начали расследования по этому вопросу.

Цены на билеты удвоились с 135 фунтов до 350 фунтов на вторичных сайтах, что вызвало обеспокоенность в связи с практикой динамического ценообразования на концерты Oasis. Премьер-министр Кир Стармер назвал это серьезной проблемой, заявив: "Билеты часто раскупаются за секунды или минуты, цены взлетают, делая их недоступными для многих. Это должно прекратиться".

Министр культуры Лиза Нади назвала рост цен разочаровывающим, так как многие фанаты не могут посетить концерты из-за высоких цен. Правительство изучит вопросы прозрачности цен и использования динамического ценообразования, такое как технология очередей, которая стимулирует рост цен, объявила Нади. Подобные опасения высказал премьер-министр Ирландии Симон Харрис, который задался вопросом, может ли одна компания монополизировать продажу билетов.

Билеты быстро раскупаются

Изначально цены на билеты на 17 концертов Oasis в Великобритании и Ирландии летом 2025 года оценивались в 135 фунтов (около 160 евро). Однако из-за тактик динамического ценообразования на сайте продавца билетов цены взлетели до 350 фунтов (около 415 евро). Британское право позволяет корректировать цены в зависимости от спроса.

По словам члена кабинета Люси Пауэлл, ей пришлось заплатить вдвое больше первоначальной цены за билеты, чем она ожидала. Она критически отозвалась о динамическом ценообразовании, но признала его роль в рыночной динамике. Билеты быстро раскупили.

До предварительной продажи билетов Oasis в воскресенье правительство уже пообещало изучить онлайн-платформы, которые посредничают в перепродаже билетов. Эти платформы часто критикуют за перепродажу билетов по ценам, намного превышающим первоначальные.

Высокая популярность Oasis привела к быстрой продаже билетов, что в три раза повысило цены на вторичных сайтах. Премьер-министр Кир Стармер выразил обеспокоенность по поводу ситуации с динамическим ценообразованием, заявив, что это часто делает билеты недоступными для многих людей.

Читайте также: