Возрождение Дармштадта представляет собой серьезное раздражение для КСК.

Непобедимые на чужом поле: SV Darmstadt под руководством Флориана Кохфельдта сыграли вничью 3:3, ведя дважды.

КСК Карлсруэ - SV Даунингштадт 98 3:3 (2:1)

КСК Карлсруэ продолжил радовать зрителей, но упустил шанс временно возглавить таблицу. Несмотря на то, что они остались непобежденными благодаря ничьей 3:3 (2:1) с вылетевшим из Бундеслиги клубом SV Даунингштадт 98, победа могла бы вывести их на первое место. На прошлой неделе Карлсруэ совершил впечатляющий камбэк, сыграв вничью 4:4 с 1. FC Кёльном.

Голы от Дзениса Бунрича (11.), Леона Йенсена (28.) и Фабиана Шлеусенера (77.) не хватило Карлсруэ, чтобы обойти лидеров Фортуну Дюссельдорф на одно очко. Победа последней над Hamburger SV в воскресенье может увеличить отрыв. С другой стороны, Даунингштадт был доволен, заработав ценное очко в борьбе за выживание благодаря голам от Исака Лидберга (15.), Кая Клефиша (54.) и Александра Вукотича (74.).

Как и ожидалось, Карлсруэ начал игру с высокой интенсивностью и заслуженно повел 1:0. Несмотря на доминирование в владении мячом, баденцы временами были неуверенны в обороне. После быстрого гола равных Карлсруэ Йенсен восстановил преимущество своей команды, отправив мяч в верхний угол после великолепного удара.

Неспособность Карлсруэ увеличить преимущество стоила им дорого. Хотя они избежали поражения, когда гол Форстера был отменен (49.), Клефиш вскоре сравнял счет для Даунингштадта. Затем лилии смогли сравнять счет, обменявшись голами с обеих сторон.

SC Падерборн - Яхн Регенсбург 3:0 (1:0)

SC Падерборн остается непобежденным во 2-й Бундеслиге и временно занимает место в зоне вылета. Команда главного тренера Лукаса Квасниока обыграла Яхн Регенсбург со счетом 3:0 (1:0), который занимает последнее место. Благодаря этой победе они временно занимают второе место после Фортуны Дюссельдорф на старте 8-го тура. 1. FC Магдебург и Ганновер 96 могут обойти их к концу уик-энда.

Себастьян Клаас (14.), Аарон Центер (66.) и Давид Кинсомиби (81., пенальти) забили голы за Падерборн перед 12 615 зрителями. Регенсбург в основном оборонялся и угрожал только со стандартов - Яхн до сих пор не забил ни одного гола в этом сезоне.

Падерборну потребовалось время, чтобы забить второй гол после впечатляющего удара Клааса с 16 метров. Это позволило Регенсбургу почти сравнять счет. Брайан Хайн ударился в перекладину после штрафного (61.), но вскоре после этого Центер забил победный гол с острого угла.

Несмотря на высокий темп начала игры КСК Карлсруэ и преимущество 1:0 благодаря голу Дзениса Бунрича, SV Даунингштадт под руководством Флориана Кохфельдта сравнял счет благодаря великолепному удару Леона Йенсена. Даунингштадт затем вырвался вперед благодаря голу Кая Клефиша, и несмотря на попытки Карлсруэ сравнять счет, Александр Вукотич заработал для команды, борющейся за выживание, ценное очко.

Несмотря на то, что КСК Карлсруэ остался непобежденным, он упустил шанс временно возглавить таблицу из-за ничьей 3:3 с SV Даунингштадт 98, что сохранило борьбу последнего за выживание.

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