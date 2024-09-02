Будущие «Властелин колец» boueчные новинки - Возобновит ли Иэн МакКеллен роль волшебника-зачарованного Гандальфа?

Новый сезон "Кольца власти" на Amazon Prime Video привел фанатов в восторг, и они получают сверхъестественные обновления прямо из Средиземья. Легендарный актер Иэн Маккеллен (85 лет), известный своей ролью Гандальфа в оригинальной трилогии и фильмах "Хоббит", может вернуться в предстоящие фильмы "Властелина колец", над которыми работает Энди Серкис (60 лет). Во время интервью "Большой проблеме" Маккеллен признался, что его приглашали на возрождение, но возраст играет свою роль, и есть чувство срочности.

Маккеллен выразил свою неугасающую страсть к "Властелину колец". Он поделился: "Кажется, энтузиазм по поводу этой истории не утихнет в ближайшее время. Недавно мне сказали, что у нас будут дополнительные фильмы "Властелина колец", и они надеются, что я вернусь в роли Гандальфа. Но что касается деталей и сюжета, я в неведении. Сценарий еще не написан, так что они должны поторопиться".

Карьера Маккеллена в актерстве, даже в 85 лет, явно не закончена. Ранее он сказал в интервью "BBC Breakfast", что планирует продолжать acting, пока его физические функции позволяют.

Недавно Warner Bros. удивил нас объявлением новых фильмов во вселенной "Властелина колец", первый из которых запланирован на 2026 год. "Охота на Голлума" и его сиквелы вновь сосредоточатся на Голлуме, которого сыграет Энди Серкис. Серкис также дебютирует в качестве режиссера, а Питер Джексон (62 года), который ранее режиссировал "Властелина колец" и "Хоббита", будет консультантом. Джексон будет сотрудничать с давними союзниками, новозеландскими сценаристами Фрэн Уолш (65 лет) и ФилиппойBoyens (62 года), над сценарием первого фильма о Голлуме.

Они выразили свой энтузиазм в заявлении от мая: "Быть частью Средиземья снова с нашим другом Энди Серкисом, который все еще имеет счеты с Голлумом, - честь и привилегия! Как фанаты обширной мифологии Дж. Р. Р. Толкина, мы гордимся тем, что работаем над еще одним эпическим приключением!"

Кроме того, "Властелин колец: Битва рохиров" режиссера Кендзи Камиямы (58 лет) выйдет позже в этом году, 12 декабря. Это анимационный приквел, действие которого происходит за 260 лет до "Властелина колец: Две башни".

Возможное возвращение Маккеллена в роли Гандальфа в предстоящих фильмах "Властелина колец" стало горячей темой среди фанатов, и многие СМИ освещают эту историю. Объявление новых фильмов "Властелина колец", в том числе "Охота на Голлума" и "Властелин колец: Битва рохиров", вызвало много новостей и энтузиазма в жанре фэнтези.

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