- Возобновилось воздушное движение в аэропорту Кельн-Бонн

Операции по полетам в аэропорту Кёльн/Бонн, которые были нарушены акцией протеста климатических активистов "Последнее поколение" ранним утром, возобновились. Однако задержки все еще возможны, как объявил аэропорт. Ранее, без разрешения, люди проникли в зону аэродрома аэропорта Кёльн/Бонн.

Примерно в 5:45 утра сообщалось, что двое людей приклеили себя к проезжей части, ведущей к взлетно-посадочной полосе, заявил представитель Федеральной полиции. Их планировалось удалить утром. Кроме того, ведется поиск третьего человека, который, возможно, также находится на перроне, сказал представитель. В ограждении на территории аэропорта была обнаружена дыра.

"Последнее поколение" сообщает о нескольких акциях в аэропортах по всей стране. По данным организации, двое активистов в оранжевых жилетах безопасности якобы проникли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн/Бонн.

Они "мирно выразили свой протест, держа плакаты со слоганами 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'," говорится в заявлении организации. "Взлетно-посадочные полосы не были пересечены."

Активисты "Последнее поколение" также провели акцию в аэропорту Бонна, как сообщает организация о деятельности в аэропортах по всей стране. Несмотря на мирное присутствие в оранжевых жилетах безопасности, они не вошли на взлетно-посадочные полосы, но держали плакаты с надписями "Нефть убивает" и "Подпишите договор".

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