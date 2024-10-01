Возникают вопросы о том, классифицируется ли "Флумо" как свинья или просто овца.

В середине августа по стране разнеслась сенсационная новость о существе, пришедшем из северных краев. Был ли этот молодняк уникальной смесью овцы и козы? Генетическое исследование дало ответ.

Разочарование в загоне и учебном заведении: Флумо, родившееся в середине августа на небольшой ферме, окружающей Гликштадт на фьорде Фленсбург, не оказалось редким "шиге" (гибридом овцы и козы), как предполагалось. Анализ крови показал, что это всего лишь овца, сообщил агентству ДПА животновод Clemens Falker-Gieske из университета Геттингена. "Мы немного разочарованы тем, что Флумо оказалось всего лишь овцой в конце концов", - сказал он. Они надеялись, что Флумо станет вторым объектом исследования для гибрида овцы и козы.

Овцы и козы происходят из одной подсемейства в козьем роде, но имеют разные наборы хромосом. Козы имеют 60 хромосом, а овцы - 54, что делает гибридизацию сложной.

Десять лет назад шиге также стал новостью

Сходное гибридное существо шиге десять лет назад стало причиной волны национальных заголовков, когда одно родилось в районе Геттингена. По словам Falker-Gieske, с тех пор Флумо является единственным известным случаем такого рода. "Мы не знаем, что это за загадочная фигура", - сказал он. Вероятно, что овцы и козы время от времени производят потомство.

Исследователи из Геттингена надеялись расширить свои исследования гибридов с помощью Флумо. "Мы надеялись на второго шиге для анализа, так как работать с одним случаем было сложно", - сказал Falker-Gieske. Три объекта были бы идеальны для исследований, чтобы получить надежные результаты. Случай с геттингенским шиге принес полезные результаты, и второй шиге мог бы еще больше подтвердить исследования.

Одним из вопросов, например, было бы, является ли процесс генетически постоянным каждый раз, когда создается шиге. Кроме того, геттингенская коза страдала от аутоиммунного заболевания, и исследователи хотели подтвердить в другом случае, связано ли это с тем, что животное является гибридом.

Флумо по-прежнему является символом фестиваля Flugmodus

Флумо имеет белую шерсть с коричневыми пятнами - похоже на козу Руне, которая живет с небольшим стадом овец на лугу за домом уже много лет. Единственный баран в стаде имеет темную шерсть. Маленький баран родился во время празднования фестиваля Flugmodus на ферме. Итак, имя для нового ягненка быстро появилось: Флумо.

Владелец фермы Даг, который предпочитает быть известным только по имени, сообщил дпа, что он "не очень расстроен, но разочарован". Также потому, что история закончилась. Его общение с маленьким бараном не изменится. "Флумо остается символом фестиваля Flugmodus".

Несмотря на разочарование, Clemens Falker-Gieske из университета Геттингена подчеркивает важность Флумо, как единственного известного гибрида овцы и козы в Европейском союзе после подобного случая десять лет назад в районе Геттингена. Он выражает надежду, что дальнейшие исследования Флумо могут дать ценные инсайты, например, является ли создание шиге генетически постоянным и есть ли связь между гибридизацией и аутоиммунными заболеваниями.

Читайте также: