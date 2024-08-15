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Вознесение Марии - служения на юге, работа на севере

В Баварии не все части отдыхают в день Успения Марии. В католических районах этот день празднуется с церковными службами.

 and  Max Becker
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- Вознесение Марии - служения на юге, работа на севере

Кафолический праздник Успения Пресвятой Девы Марии вновь разделяет страну: в преимущественно католических общинах в Свободном государстве это общественный праздник, в то время как в преимущественно протестантских регионах он таковым не является. Решающим является соотношение католического и протестантского населения.

Более 100 католических церквей только в Архиепархии Мюнхена и Фрайзинга отметили свой престольный праздник в честь Матери Божией на Успение, в том числе паломнический центр Марии Эйх в Планегге в районе Мюнхена.

День возвращения в Кохле-ам-Зее

В верхнебаварском городе Кохле-ам-Зее местные жители в народном костюме собрались на день возвращения. Утром несколько сотен стрелков, мужчин, женщин и детей, сопровождаемые оркестром в народном костюме, прошли в церковь на службу.

Девушки и молодые женщины несли традиционные букеты трав. Традиционно, травы, связанные соломой, освящаются на Успение и приносятся в церкви. Этот праздник также называется "Великим днем Девы Марии" и считается самым важным из марианских праздников.

Нет праздника в 352 общинах

По данным Баварского статистического управления, 352 из 2056 общин в Баварии не имеют выходного. Это в основном затрагивает преимущественно протестантские правительственные округа Верхней и Средней Франконии, где только 46,3% и 18,1% общин соответственно преимущественно католические.

В Верхней и Нижней Баварии, однако, в этот четверг праздник везде. То же самое применяется к Верхнему Пфальцу (96,0% общин преимущественно католические), Швабии (95,3%) и Нижней Франконии (87,0%), где большинство людей имеют выходной.

Картина также разделена среди крупных городов: хотя Успение является праздником в Мюнхене, Аугсбурге, Вюрцбурге, Регенсбурге и Ингольштадте, люди работают, а магазины остаются открытыми в Нюрнберге, Фюрте и Эрлангене.

"Успение Пресвятой Девы Марии", его официальное название, имеет корни в марианском празднике, который развился в конце четвертого века в современной Сирии и затем распространился по Востоку, эволюционировав в праздник Успения Марии, согласно Архиепархии Мюнхена-Фрайзинга.

В историческом контексте Архиепархия Мюнхена-Фрайзинга, охватывающая округ Мюнхена, имеет многочисленные католические церкви, отмечающие Успение Пресвятой Девы Марии как свой престольный праздник. Несмотря на то, что Успение является общественным праздником в преимущественно католических общинах в некоторых регионах, оно не признано таковым в 352 общинах по всей Баварии, многие из которых преимущественно протестантские, особенно в Верхней и Средней Франконии.

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