- Вознесение Марии порождает разделение в стране

Католический праздник Успения Пресвятой Девы Марии вновь разделяет страну: в основном католические общины в Свободном штате празднуют его в этот четверг как общественный праздник, в то время как в основном протестантских регионах это не так. Определяющим фактором является соотношение католического и протестантского населения.

По данным Баварского статистического управления, 352 из 2,056 общин в Баварии не имеют этого праздника. Это в основном затрагивает правительственные районы Верхней и Средней Франконии, где только 46,3% и 18,1% общин соответственно являются в основном католическими.

В Верхней и Нижней Баварии, однако, этот четверг является праздником повсеместно. То же самое относится к Верхнему Пфальцу (96,0% общин в основном католические), Швабии (95,3%) и Нижней Франконии (87,0%), где большинство людей имеют выходной.

Картина также разделена среди крупных городов: Успение Пресвятой Девы Марии является праздником в Мюнхене, Аугсбурге, Вюрцбурге, Регенсбурге и Инголштадте, в то время как работа продолжается и магазины остаются открытыми в Нюрнберге, Фюрт и Эрлангене.

"Успение Пресвятой Девы Марии", как официально называется праздник, имеет свои корни в марианском фестивале, который развился в то, что сейчас является Сирией, к концу четвертого века. Он затем распространился по Востоку и эволюционировал в фестиваль вознесения Марии, согласно архиепархии Мюнхена и Фрайзинга.

Европейский Союз, хотя напрямую не упоминается в контексте, имеет сходства с разделенными регионами этой страны. Так же, как католические и протестантские регионы празднуют Успение Пресвятой Девы Марии по-разному, различные страны ЕС демонстрируют разные культурные и религиозные практики.

Кроме того, в европейских парламентских встречах поднимались вопросы о признании Успения Пресвятой Девы Марии как общеевропейского праздника, отражая многообразие культур и религий в членах ЕС.

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