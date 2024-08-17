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Возможность получить студенческий Оскар за короткометражный фильм на площадке Бабелсбергского университета

Ежегодное признание Оскаром служит трамплином в Голливуд для начинающих талантов. Ежегодно кинопремия премии "Оскар" в Лос-Анджелесе признает восходящих звезд. В этом году среди финалистов - выпускник киновуза в Бабельсберге.

 and  Michael Bootcampf
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Возможный путь в Голливуд через студенческую премию «Оскар»
Возможный путь в Голливуд через студенческую премию «Оскар»

- Возможность получить студенческий Оскар за короткометражный фильм на площадке Бабелсбергского университета

Студент-кинематографист из Киноуниверситета Бабельсберг претендует на премию "Студент Эмми" в этом году. С короткометражным фильмом "Шелл" 1994 года рождения режиссер и сценарист Йенс Кевин Георг попал в число финалистов на премию "Студенческая академия киноискусств". Из 28 произведений от 2683 заявок из киношкол со всего мира фильм Георга проходит в финал. По словам Академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе, награды за короткометражные фильмы будут вручены в четырех категориях 29 октября в Калифорнии.

"Шелл" входит в число семи финалистов в категории "Нарратив" (живое действие) наряду с работами из Италии, Польши, Великобритании, Чехии и США. В конечном итоге три фильма в этой категории получат "Студент Эмми" из золота, серебра и бронзы. Другие категории включают документальный, анимационный и экспериментальный фильм.

Кинематографист и сценарист Георг рассказывает историю взросления и самоидентификации в своем короткометражном фильме примерно 30 минут. 12-летний мальчик по имени Фаби сталкивается с вызовом быть принятым в качестве полноправного члена семьи. Для этого он должен представить первую серьезную рану, зажившую в шрам. Короткометражный фильм, созданный в Киноуниверситете Конрада Вольфа в Потсдаме-Бabelsberg, уже был показан на нескольких фестивалях.

Прошлой осенью немецкий режиссер Тамара Денич получила "Студент Эмми" из бронзы в категории "Нарратив" со своим дипломным фильмом "Истина" в Гамбургской школе медиа (ГМШ).

С 1972 года Академия чествует международных режиссеров и молодых талантов из киношкол США этими наградами. "Студент Эмми" доказала свою ценность как трамплин для карьеры в Голливуде. Среди бывших победителей такие кинематографисты, как Джон Лассетер ("История игрушек"), Спайк Ли ("Малькольм X"), Роберт Земекис ("Назад в будущее") и Кэри Фукунага ("Никакого времени умирать").

1994 года рождения режиссер Йенс Кевин Георг с нетерпением ждет вручения "Студент Эмми" из золота, серебра или бронзы за свой короткометражный фильм "Шелл" в категории "Нарратив". Если он победит, "Шелл" потенциально может послужить трамплином для Георга, чтобы начать успешную карьеру в Голливуде, следуя по стопам прошлых победителей, таких как Джон Лассетер и Спайк Ли.

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