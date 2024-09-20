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ЭкономикаНовостиПроизводство автомобилей

Возможно, около 30 000 рабочих мест в Volkswagen могут быть под угрозой.

 and  Ksenia Johnson
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В недалеком будущем, примерно 100 000 человек, возможно, продолжат работать на Volkswagen в...
В недалеком будущем, примерно 100 000 человек, возможно, продолжат работать на Volkswagen в Германии.

Возможно, около 30 000 рабочих мест в Volkswagen могут быть под угрозой.

Вольфсбург, знаменитый производитель автомобилей, испытывает финансовые трудности и расторгнул трудовые соглашения с профсоюзами, стремясь заменить их новыми. Согласно отчету, крупнейший автопроизводитель в Европе планирует значительно сократить свою рабочую силу, при этом около 25% рабочих мест в Германии могут оказаться под угрозой.

Стремящийся Вольфсбург может потенциально сократить до 30 000 рабочих мест в Германии в долгосрочной перспективе, как сообщает журнал "Менеджер-магазин". Кроме того, журнал заявляет, что главный финансовый директор Арно Антлиц планирует снизить инвестиции в течение следующих пяти лет до 160 миллиардов евро, что на 10 миллиардов евро меньше запланированного ранее для периода 2025-2029 годов.

В следующую неделю запланированы переговоры с профсоюзом IG Metall, но представитель компании отказался комментировать эту информацию. Вольфсбург расторг свой многолетний договор об обеспечении занятости с немецкими профсоюзами, и сокращения рабочих мест и закрытие заводов маячат на горизонте. Глава бренда Томас Шэфер стремится повысить операционную маржу до целевого уровня 6,5% в ближайшие годы.

Останется ли в Германии всего 100 000 рабочих мест?

Давление действительно велико, что приводит к рассмотрению значительного сокращения рабочей силы. Согласно "Менеджер Магазин", ястребы внутри компании выступают за сокращение рабочих мест в Германии с нынешних 130 000 до 100 000 в долгосрочной перспективе. Это также считалось осуществимым главой Оливером Блуме в частных кругах. Его предшественник, Герберт Дисс, столкнулся с жестким противодействием с подобными планами и был вынужден отозвать их.

Ситуация может быть особенно сложной в области исследований и разработок. Некоторые оценки указывают на то, что до 6000 из примерно 13 000 рабочих мест в Германии могут оказаться под угрозой. Ранние пенсионные программы и компенсационные сделки могут не покрыть эти сокращения.

Вольфсбург уже объявил, что ему придется значительно инвестировать в новую технологию, силовую передачу, батареи и программное обеспечение в течение 2023-2024 годов. Однако доля инвестиций, как ожидается, снизится после этого периода. В 2021 году компания потратила 13,5% своей автомобильной выручки на материальные активы и исследования и разработки, что составило около 36,1 миллиарда евро. В этом году Антлиц планирует потратить 13,5-14,5% прибыли на эти цели, а доля снизится до менее 11% к 2027 году и около 9% к 2030 году, как было обещано инвесторам в прошлом году. Акционеры критиковали высокие уровни расходов в течение нескольких лет, поскольку они также сокращают финансовый диапазон для выплаты дивидендов.

В попытке снизить затраты и инвестировать в новую технологию Вольфсбург рассматривает значительное сокращение рабочих мест в своей немецкой производственной деятельности. Сектор "Производство автомобилей" ожидает сильного воздействия, при этом некоторые предполагают сокращение до 30 000 рабочих мест, а ястребы выступают за более радикальное сокращение до 100 000 рабочих мест в долгосрочной перспективе.

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