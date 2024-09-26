Возможно, нам удалось выйти из длительного экономического спада.

Прислушайся, приятель.

Никому не нравится слышать, что экономика в отличной форме, когда их личные финансы в плачевном состоянии, верно? Так что я не стану втирать тебе очки и говорить, что все в порядке. Но вот в чем дело: происходит целая куча позитивных экономических сдвигов (несмотря на то, что мы все еще имеем дело с этой назойливой проблемой с недвижимостью, которая портит все настроение).

Как сказал Мэтт Филлипс из Шервуда на прошлой неделе, мы вот-вот saying goodbye темнущим временам, благодаря двум ключевым факторам: цены на газ падают, а акции взлетают.

Ни уровень Доу, ни стоимость галлона бензина сами по себе не много нам говорят об экономическом благополучии. На самом деле, они обычно движутся независимо от более широких факторов, таких как занятость и недвижимость. Но они важны для нашего настроения, так сказать, с психологической точки зрения.

Большинство людей не занимаются анализом данных по зарплатам или отслеживанием глобального производства нефти. Но вы, возможно, видели заголовки о том, как фондовый рынок взлетает, и точно знаете, сколько стоит заправить свой бак.

Все сводится к простым хорошим вибрациям: высокие акции + низкие цены на бензин = счастливые дни.

Цены на бензин в США в настоящее время колеблются около $3,21 за галлон и, возможно, упадут ниже $3 к октябрю, а может, и раньше. Это хорошие новости для водителей и также для демократов, чьи рейтинги одобрения растут, когда бензин дешев (несмотря на то, что они не могут напрямую контролировать глобальный рынок нефти).

И знаешь что? Акции достигли новых высот на прошлой неделе после снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Все три основных индекса идут на пути к прибыльному сентябрю – исторически сложном месяце для Уолл-стрит.

Подожди! Это еще не все, приятель.

После двух лет высокой инфляции и заоблачных процентных ставок ситуация начинает нормализоваться.

ФРС, чувствуя уверенность в том, что битва с инфляцией окончена, снизила процентные ставки впервые за четыре года и намекнула на дальнейшие cuts. Это делает дешевле для бизнеса занимать деньги и расширять операции. Плюс, это облегчает бремя кредитных карт и других расходов.

Безработица остается низкой, около 4%, и зарплаты опережают инфляцию уже более полутора лет. Это положительный знак для потребителей, которые движут экономику.

"Вибе-рецессия", популярная в 2022 году, suggeriva что экономика не так хороша, как показывают числа. Да, работы было много, и экономика росла, но высокие цены и высокие процентные ставки портили настроение.

Брендан Дюк, старший директор по экономической политике в Центре американского прогресса, объяснил, насколько процентные ставки могут повлиять на экономическое настроение людей. "Многие люди уже год говорят, что снижение инфляции и снижение процентных ставок начнут регистрироваться в головах людей, и я думаю, что это finally начинает происходить".

Но не обманывай себя, приятель, из-за этого жилищного кризиса.

Стоимость жилья заоблачно высока для многих арендаторов, и покупатели вытеснены высокими ценами, низким предложением и заоблачными ипотечными ставками. Да, снижение ставок ФРС может помочь разблокировать ситуацию, но жилищный кризис – это серьезная проблема, требующая больше, чем просто помощи ФРС.

Ипотечные ставки снижаются уже несколько месяцев и, возможно, скоро упадут ниже 6%. Но это может сделать ситуацию еще хуже, еще больше напрягая уже ограниченное предложение.

Некоторые эксперты оценивают, что для стабилизации рынка нам нужно до 7 миллионов новых жилых единиц. И хотя вице-президент Камала Харрис и бывший президент Трамп предложили решения для увеличения предложения, процесс займет время.

Нехватка жилья помогла толкнуть цены до рекордных высот. По данным Национальной ассоциации риелторов, средняя цена existing-home sales в августе составила $416,700, всего немного ниже рекордного максимума $426,900, установленного в июне.

Не все потеряно, но это глубоко укоренилось, с проблемами предложения, уходящими корнями в рецессию 2008 года.

Как сказал Дюк, "Есть экономические тренды, такие как снижение процентных ставок, и есть политические решения, такие как инвестирование в жилищное предложение, которые могут сделать разницу. Но я думаю, что жилье будет consistently проблемой для американцев, потому что, во-первых, нам понадобилось так много времени, чтобы углубиться в эту яму. И во-вторых, это проблема во многих наших peer странах – Канаде, Австралии, Новой Зеландии – они сталкиваются с той же проблемой".

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