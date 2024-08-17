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ЭкономикаНовостиВАРТА

Возможно, что Варта - это Porsche.

Варта нашла способ гарантировать свое дальнейшее существование как производитель аккумуляторов. Был внедрен план реорганизации, и значительный клиент подписался в качестве инвестора.

 and  Wendy Allen
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Пorsche поддерживает Varta, приобретая её аффилированную компанию.
Пorsche поддерживает Varta, приобретая её аффилированную компанию.

- Возможно, что Варта - это Porsche.

Батарейный гигант Varta находит выход из финансовой неразберихи с помощью своего крупного клиента, Porsche. Производитель спортивных автомобилей готов предоставить финансовую помощь компании из Элвангена, находящейся в трудном положении. Varta достигла соглашения с основными кредиторами и займодателями о реструктуризации, как объявила компания.

План предусматривает существенное снижение долговой нагрузки и привлечение свежих средств. Он включает в себя вхождение компании, контролируемой главным акционером Varta, Михаэлем Тойнером (MT InvestCo), а также инвестиционной компании Porsche в качестве новых акционеров. Этот план реструктуризации гарантирует финансирование Varta AG до конца 2027 года.

Планируемое сокращение долга - Porsche инвестирует 30 миллионов евро

Текущая долговая нагрузка в 485 миллионов евро, как ожидается, сократится до около 200 миллионов евро за счет сокращения долга и продления кредитов. MT InvestCo и инвестиционная компания Porsche вместе внесут 60 миллионов евро свежего капитала и получат новые акции Varta в обмен. После завершения всех капитальных мероприятий MT InvestCo и Porsche будут владеть по 32% акций Varta, а другие финансисты - 36%.

Ранее Porsche объявила о своих намерениях приобрести контрольный пакет акций автомобильного подразделения Varta, V4Drive Battery. Кроме того, Porsche выразила готовность сотрудничать с другими партнерами в финансировании реструктуризации Varta AG, с инвестициями в размере 30 миллионов евро.

Как сообщает Porsche, планы включают приобретение большинства акций V4Drive Battery GmbH через капитальное увеличение, в основном за счет неденежных взносов. В этой компании Varta консолидирует свои операции по производству больших литий-ионных круглых элементов, которые используются в гибридной силовой установке Porsche 911 Carrera GTS.

Стратегическое партнерство Varta с Porsche продолжается, и автопроизводитель инвестирует 30 миллионов евро, стремясь снизить долг Varta до примерно 200 миллионов евро.

Porsche 911 Carrera, благодаря передовым батарейным технологиям Varta, увидит усиленное сотрудничество благодаря активной роли Porsche в реструктуризации Varta, сотрудничая с дочерней компанией V4Drive Battery.

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