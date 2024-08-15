- ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за Mpox <unk> что это значит для Германии?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила высший уровень тревоги из-за распространения вируса мокс. Несколько вспышек мокс в Африке и новый потенциально опасный вариант угрожают глобальному здравоохранению. Это объявлено как "Международная озабоченность в области общественного здравоохранения" (МООЗ).

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) охарактеризовала распространение вируса как "очень тревожное". МФКК готова помочь в ограничении распространения вируса даже в отдаленных районах.

Что такое мокс?

Мокс ранее был известен как оспы обезьян, так как он был впервые выявлен у обезьян. В общем, ВОЗ не называет заболевания в честь животных или стран, где они были обнаружены, чтобы предотвратить дискриминацию. Вирус связан с классическим вирусом оспы (вирусом оспы). Он главным образом вызывает кожную сыпь, но также лихорадку и мышечные боли.

Почему ВОЗ объявляет об опасности сейчас?

Новый вариант вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения. Он был обнаружен в конце 2023 года в Демократической Республике Конго. Это подтип клada I (римский один). Он называется Ib. По наблюдениям экспертов на местах, он, вероятно, более заразен, чем предыдущие варианты, и вызывает более тяжелое заболевание, как заявил Дими Огоина, нигерийский специалист по инфекционным заболеваниям в Университете Нигерийского дельты. Он возглавлял комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям из независимых экспертов.

Вариант Ib распространяется через сексуальные контакты, как заявил Огоина. Однако в Демократической Республике Конго в основном заражаются маленькие дети, что составляет значительную часть смертей.

Насколько широко распространена мокс?

В этом году было сообщено о более чем 14 000 подозрительных случаев и более чем 500 смертей в Демократической Республике Конго и других странах – больше, чем за весь предыдущий год. Эксперты опасаются, что это может быть только верхушка айсберга, поскольку не проводится достаточно тестирования и не все инфицированные individuals обращаются за медицинской помощью.

Что означает "Международная озабоченность в области общественного здравоохранения"?

МООЗ не имеет конкретных последствий. ВОЗ хочет использовать его для повышения бдительности среди властей во всем мире и надеется на большее финансовое обеспечение мер по сдерживанию в Африке.

Какова опасность мокс в Европе?

Очень низкая, согласно Европейскому центру по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПКЗ). Согласно Институту Роберта Коха (ИРК), на данный момент не зарегистрировано известных случаев клada I. "Мокс нелегко передается", – сказал вирусолог Марион Коопманс из Роттердамского университета Эразма. "Он передается через прямой контакт и поэтому теоретически относительно легко остановить, если он диагностируется и распознается".

А что насчет вакцинации?

Есть две вакцины, но далеко не достаточно доз, особенно не в Африке. Тим Нгуен из ВОЗ сказал, что доступно 500 000 доз вакцины MVA-BN для покупки. Еще 2,4 миллиона могут быть произведены к концу года, если будут твердые заказы. ВОЗ призвала страны-доноры предоставить средства. Она также попросила страны с запасами дозы доставить.

Вторая вакцина, LC16, производится в Японии, но не коммерчески, сказал Нгуен. Однако Япония всегда очень щедра на пожертвования. ЕС уже объявил, что предоставит около 175 000 доз вакцины MVA-BN. Производитель, Bavarian Nordic, предложил пожертвовать 40 000 доз.

Откуда берется вирус?

Вирусы мокс изначально были распространены в основном у грызунов в Западной и Центральной Африке. Они были впервые обнаружены в 1970-х годах на территории нынешней Демократической Республики Конго. Из-за заметной смены модели и частоты мутаций считается, что патоген циркулирует среди людей по крайней мере с 2016 года, сообщают исследователи в журнале "Наука".

ВОЗ уже объявляла чрезвычайную ситуацию однажды в июле 2022 года из-за мокс. В то время случаи заболевания, которое ранее было практически неизвестно за пределами Африки, были зарегистрированы в более чем 60 странах, в том числе в Германии. Число случаев значительно сократилось после обучения групп риска и программ вакцинации с августа 2022 года. В мае 2023 года ВОЗ сняла чрезвычайную ситуацию.

Европейский Союз, а также другие организации глобального здравоохранения тщательно следят за ситуацией с вирусом мокс и новым вариантом Ib. Из-за растущего числа случаев и смертей в различных странах, в том числе в Демократической Республике Конго, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПКЗ) определил риск мокс в Европе как очень низкий.

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