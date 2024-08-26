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Вот важнейшая информация, которую нужно учитывать перед покупкой новой недвижимости.

Покупки жилья в США в последнее время замедляются, но возможное оживление может быть впереди с caída mortgage interest rates

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 3 минут
Понижение ставок по ипотеке может Спровоцировать рост спроса на новые дома, что может еще больше...
Понижение ставок по ипотеке может Спровоцировать рост спроса на новые дома, что может еще больше поднять рекордно высокие цены на недвижимость. Аудиовизуальный пример: С effettuется недвижимость в районе Иссакуа Хайлендс в Иссакуа, штат Вашингтон, в январе 2024 года znajduje się

Вот важнейшая информация, которую нужно учитывать перед покупкой новой недвижимости.

Для тех, кто раздумывает над покупкой дома и до сих пор колебался, недавнее снижение ставок по ипотеке может создать сложную ситуацию.

Низкие процентные ставки могут предоставить покупателям жилья увеличенную покупательную способность. Тем не менее, они могут спровоцировать большее соперничество среди домовладельцев, еще больше повышая уже заоблачные цены на жилье.

Как выразился Грег Макбрайд, главный финансовый аналитик Bankrate, "Это одна из тех вещей, о которых стоит быть осторожным в своих желаниях". Более низкие ставки по ипотеке могут спровоцировать всплеск спроса, что сделает покупку дома еще сложнее.

Усиление конкуренции на рынке недвижимости

Дом обычно является крупнейшей покупкой человека, и в последнее время стоимость этого вложения резко возросла.

Проблемы доступности, которые преследовали рынок недвижимости США в течение многих лет, усугубились после агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках борьбы с инфляцией два года назад, в результате чего цены на дома достигли рекордных высот.

Тем не менее, согласно Freddie Mac, средняя фиксированная ставка по ипотеке на 30 лет снизилась до 6,46% на прошлой неделе, что является самым низким уровнем за более чем год и существенно ниже пика в 7,79% в прошлом году. Растет согласие, что ФРС снизит процентные ставки в следующем месяце, хотя она не устанавливает ставки по ипотеке напрямую, но ее действия влияют на затраты на заимствование по всей экономике.

Больше покупателей жилья начали действовать в связи с этим: продажи existing homes выросли на 1,3% в июле, положив конец четырем месяцам подряд снижения продаж, согласно данным Национальной ассоциации риелторов.

Эксперты считают, что спрос на дома будет расти дальше.

"Мы наблюдали существенные всплески спроса всякий раз, когда ставки по ипотеке снижаются", - сказал Вишал Гарг, CEO Better.com, онлайн-компании по ипотечному кредитованию, в интервью CNN. Вместе с увеличением спроса приходит жесткая конкуренция, особенно учитывая нехватку предложения жилья по сравнению со спросом в США.

Еще один фактор, который может стимулировать спрос начиная с этого месяца, - недавние изменения, внесенные Национальной ассоциацией риелторов.

Изменения, вступившие в силу 17 августа, призваны изменить способ оплаты 1,5 миллиона риелторов NAR, когда они помогают в покупке и продаже домов.

"Есть ожидание, что, возможно, в будущем появятся более низкие комиссионные", - сказал Чарльз Доугири, старший экономист Wells Fargo. "Это могло побудить некоторых покупателей и продавцов отложить свои действия до тех пор, пока эти изменения не вступят в силу".

Тем не менее, Доугири отметил, что еще рано сказать, как новые правила NAR повлияют на рынок недвижимости.

Нехватка предложения также является значительной проблемой, способствующей трудностям на рынке недвижимости: fewer домовладельцев с очень низкими ставками по ипотеке, полученными во время пандемии, были готовы продавать свои дома в условиях более высоких процентных ставок. Низкие ставки finally могут разрушить "эффект блокировки" ипотеки.

Июльский опрос Bankrate среди 1133 нынешних домовладельцев показал, что 35% были бы комфортно продавать свои дома в этом году, если бы ставки по ипотеке упали ниже 6%. Более того, более половины этих домовладельцев сказали, что они были бы комфортно покупать дом в этом году, если бы ставки упали ниже 6%.

"Трудно указать на поворотный момент", - сказал Макбрайд. "Я ожидаю, что мы увидим больше домов, поступающих на рынок, по мере снижения ставок по ипотеке".

Должны ли покупатели жилья ждать снижения ставок?

Точно уловить момент на рынке недвижимости сложно - и потенциальные покупатели, которые ждут, пока ФРС снизит ставки еще больше, прежде чем погрузиться на рынок, могут быть разочарованы.

Wells Fargo прогнозирует, что средняя фиксированная ставка по ипотеке на 30 лет составит 6,5% к концу 2024 года и 5,9% к концу 2025 года.

"Мы ожидаем, что средняя ставка по ипотеке на 30 лет немного упадет в течение следующих 18 месяцев или около того, но не существенно", - сказал Доугири. "Это будет означать умеренное улучшение доступности, но ставки по ипотеке, скорее всего, не упадут до 3% ставок, средних всего лишь в прошлом году".

Макбрайд посоветовал первым покупателям жилья убедиться, что они финансово готовы к владению домом, а не основывать свое решение на небольших колебаниях средней ставки по ипотеке.

"Владение недвижимостью похоже на брак", - сказал он. "Вы должны быть в этом на долгую дистанцию, и вы должны быть готовы ко всем обязательствам, которые это влечет за собой". "Независимо от того, где находятся ставки по ипотеке, если вы берете на себя больше, чем можете себе позволить, это может иметь довольно разрушительные последствия, если что-то пойдет не так".

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