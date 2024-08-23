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СпортНовости1 сентября

Вот способ транслировать матч Леверкузен против Гладбаха в прямом эфире:

В дебютный день матча Бундеслиги зрители получают лакомство: действующие чемпионы Леверкузен против лисиц Гладбаха. Это заманчивое состязание можно насладиться бесплатно на наземном телевидении.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Бундеслига Германии начнется в эту пятницу с захватывающего матча между Леверкузеном и Гладбахом.
Бундеслига Германии начнется в эту пятницу с захватывающего матча между Леверкузеном и Гладбахом.

- Вот способ транслировать матч Леверкузен против Гладбаха в прямом эфире:

Фанаты футбола смогут увидеть первое противостояние нового сезона Бундеслиги между «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и действующими чемпионами Германии «Байером» из Леверкузена в прямом эфире на бесплатном телевидении. Канал Sat.1 покажет матч сегодня в 20:30 по центральноевропейскому времени с «Боруссии-Парк» в Мёнхенгладбахе. Матч также будет доступен на стриминговом сервисе DAZN.

Бундеслига: Первая битва на бесплатном телевидении Sat.1

Оба клуба начали сезон с побед в официальных матчах: «Байер» победил в Суперкубке дома против «Штутгарта» в серии пенальти в прошлую субботу. «Боруссия» обыграла команду третьего дивизиона «Эрцгебирге Аюэ» 3:1 на выезде в первом раунде Кубка Германии в прошлую субботу. Sat.1 покажет один матч в неделю в бесплатном телевидении, включая матч-открытие, в 15-м и 16-м турах, которые предшествуют и следуют за зимним перерывом. Кроме того, вещатель покажет стыковые матчи tanto в Бундеслиге, как и во 2-й Бундеслиге. Sat.1 уже показал первый матч 2-й Бундеслиги между «1. FC Köln» и « Hamburger SV» 2 августа и Суперкубок в прошлую субботу.

Sat.1 покажет матч Бундеслиги между «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Байером» из Леверкузена в прямом эфире сегодня в 20:30 по центральноевропейскому времени. После своих побед в стартовых матчах фанаты смогут увидеть состязание двух команд на Sat.1.

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