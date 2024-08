Вот что может быть признаком будущего снижения когнитивных способностей.

Люди, у которых развилось легкое когнитивное нарушение, имели более низкий уровень цели в жизни и личного роста уже за три и шесть лет до диагноза соответственно, чем участники, которые оставались когнитивно здоровыми, согласно исследованию, опубликованному во вторник в журнале «Неврология, нейрохирургия и психиатрия». Легкое когнитивное нарушение, при котором человек переживает раннюю стадию потери памяти или других когнитивных способностей, но все еще может самостоятельно выполнять большинство повседневных Activities, часто является предвестником деменции.

«Это сильное испытание изменений в психологическом благополучии, которые могут происходить на самых ранних стадиях развития когнитивного нарушения», — сказал д-р Анжелина Сутин, профессор поведенческих наук и социальной медицины в Медицинской школе Флоридского государственного университета, по электронной почте. Сутин не участвовал в исследовании.

По всему миру более 55 миллионов человек страдают деменцией, которая является ведущей причиной смерти и, как ожидается, затронет почти в три раза больше людей к 2050 году. Лекарства от заболевания нет, но авторы считают, что длительный период между началом болезни и появлением симптомов «может предоставить критическое окно времени для внедрения (интервенций), чтобы предотвратить или отсрочить его начало», как они написали.

Ранее было установлено, что худшее психологическое благополучие связано с более высоким риском деменции, но как меняется благополучие на протяжении болезни и какие аспекты благополучия наиболее влиятельны, не было ясно, согласно авторам. И знание этих ответов могло бы быть полезным для управления риском или симптомами после диагноза.

Команда исследователей использовала данные о 910 когнитивно здоровых пожилых взрослых из проекта «Память и старение» (MAP) из Иллинойса, который начался в 1997 году. В течение 14 лет, начиная с 2008 года, участники — в основном женщины и белые — проходили ежегодные оценки состояния здоровья, когнитивного, медицинского и психологического. Психологическое благополучие основывалось на шести компонентах: самопринятии, автономии, цели в жизни, личном росте, позитивных отношениях с другими и способности управлять своей ближайшей средой.

По сравнению с участниками, которые оставались когнитивно здоровыми, психологическое благополучие у пожилых людей, которые в конечном итоге развили когнитивное нарушение, ухудшалось быстрее, и их благополучие было хуже за два года до диагноза — что указывает на то, что худшее благополучие, особенно цель и личный рост, могли бы служить предиктором будущего когнитивного нарушения, как сказали авторы.

Позитивные отношения с другими ухудшались быстрее после диагноза, в то время как скорость ухудшения других компонентов благополучия оставалась прежней до и после диагноза.

Хотя «неудивительно», исследование «подчеркивает важность благополучия как потенциального способа отсрочить деменцию, но также и как возможный предупреждающий знак деменции», — сказал д-р Глен Р. Финни, директор программы «Память и когнитивные функции» в Гезингере в Пенсильвании, по электронной почте. Финни не участвовал в исследовании.

Благополучие и когнитивное ухудшение

Необходимы дальнейшие исследования из-за отсутствия разнообразия в этом исследовании, которое также включает тот факт, что участники были добровольцами из сообществ с более высоким уровнем образования, сказали авторы исследования.

Но « Given that the findings are broadly similar to the few other studies that have used more diverse samples, I am not that concerned about these limitations», — сказал Сутин.

Возможно, плохое благополучие может привести к когнитивному нарушению и наоборот. С одной стороны, лучшее благополучие может снизить риск когнитивного нарушения и деменции, смягчая влияние процессов Альцгеймера на когницию, как сказали авторы. Положительное благополучие было связано с более низкими уровнями воспалительных цитокинов и более низким кардиоваскулярным риском, что может снизить риск когнитивных нарушений.

Но с другой стороны, может быть «вредный круг», где нейродегенеративное заболевание в мозге, такое как болезнь Альцгеймера, которое начинается годами или даже десятилетиями до когнитивных симптомов и признаков, может снижать функцию в мозговых сетях, которые помогают вам поддерживать благополучие и инициативу, вызывая апатию и отсутствие стремления что-то делать или достичь», — сказал Финни. «Это исследование suggerst, что это могло бы происходить даже до того, как некоторые когнитивные изменения будут замечены, даже если их активно отслеживают на когнитивные изменения».

Социальная жизнь участников ухудшалась после диагноза легкого когнитивного нарушения, и авторы исследования сказали, что это могло быть потому, что это может сделать труднее оставаться социально активным.

По сравнению с участниками, которые оставались когнитивно здоровыми, те, кто развил когнитивное нарушение, были более склонны быть старше и иметь более низкий индекс массы тела (ИМТ) и более низкое психологическое благополучие. Те, кто был диагностирован с деменцией, были более склонны быть старше и иметь аллель APOE ε4, ген, который делает людей более восприимчивыми к Альцгеймеру.

Обогащайте свою жизнь, защищайте свой мозг

Поддержание благополучия, поиск цели и продолжение личного роста всегда важны и делают жизнь лучше в общем, но в пожилом возрасте, в некоторых отношениях эти усилия становятся более критичными чем когда-либо, сказал Финни.

«Ищите социальную активность, чтобы сохранить здоровье своего мозга и поддержать свое благополучие, ищите что-то, что имеет для вас значение, чтобы участвовать в этом, но также ищите новые способы учиться и расти как личность», — добавил он.

Эти занятия могут быть повседневными вещами, сказал Сутин — они не обязательно должны быть новыми или сложными, чтобы быть полезными или значимыми. Они могут включать в себя стратегические игры, высокоуровневый материал для чтения или изучение более эффективного подхода к обычной задаче, согласно Ассоциации Альцгеймера, которая имеет ресурсы о способах сохранения здоровья мозга. Формальное образование является еще одним способом оставаться когнитивно и социально активным, и некоторые школы предлагают стипендии для пожилых студентов.

Вы также можете заводить новых друзей (или поддерживать связь со старыми) путем участия в клубах, волонтерской работе или присоединении к группе фитнеса в вашем сообществе.

Если вам сложно оставаться социально или умственно активным, поговорите со своим врачом о том, не является ли это признаком нейродегенеративного заболевания, рекомендует Финни.

«Активное обращение к факторам риска снижает риск деменции, помогает сохранить функцию при деменции и может хотя бы частично помочь облегчить некоторые легкие симптомы на ранней стадии, пока деменция не прогрессирует», — сказал он.

Авторы предполагают, что длительный период между началом заболевания и появлением симптомов при легком когнитивном нарушении может быть критическим окном для внедрения вмешательств, предотвращающих или откладывающих начало деменции, учитывая связь между худшим психологическим благополучием и более высоким риском деменции. Занятие деятельностью, направленной на цель, личностный рост и социализацию, может быть полезно для сохранения здоровья мозга, согласно Ассоциации Альцгеймера.

