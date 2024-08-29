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СпортНовостиБоруссия Дортмунд и

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 and  John Stellmacher
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Возможная встреча Каррима Адейеми и Боруссии Дортмунд и Реал Мадрид может состояться уже на...
Возможная встреча Каррима Адейеми и Боруссии Дортмунд и Реал Мадрид может состояться уже на начальной стадии группового этапа.

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Сегодняшний Лига чемпионов опирается на передовую AI-технологию. Сегодня суперкомпьютер поможет в самом сложном жеребьёвке группового этапа в истории. Однако не только жеребьёвка претерпела изменения. Звучит и заставка по-новому.

Несмотря на название "чемпионов", в современном Лиге чемпионов мало что напоминает о старых временах. Живая жеребьёвка, которая пройдёт в Монако в 18:00, ознаменует радикальные изменения в формате. Даже заставка будет звучать иначе. Первоначальная мелодия, созданная британским композитором Тони Бреттеном в 1992 году, была вдохновлена anthem "Zadok the Priest" Джорджа Фридриха Генделя и стала очень популярной и узнаваемой.

Обновлённая заставка сохранила престижные трёхъязычные lyrics о чемпионах, но была перезаписана оркестром и "немного отредактирована", как объявил УЕФА. Новая версия "Tenebrae" звучит более мягко, грустно и менее напористо, чем та, к которой привыкли фанаты.

Лига чемпионов претерпела значительную перестройку, последнюю с сезона 1992/1993. Традиционный формат группового этапа больше не используется. Теперь 36 команд участвуют в единственной лиге, играя по восемь матчей каждая. Пять немецких клубов – Байер Леверкузен, ВФБ Штутгарт, Бавария Мюнхен, РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд – поделят элитную сцену нового Лиги чемпионов в её дебютном сезоне. Стартовый гонорар для участвующих клубов вырос с 15,64 миллионов евро до 18,62 миллионов евро, а за победу команда получает 2,1 миллиона евро (ранее 2,8 миллиона евро). Гонорар за место варьируется от 275 000 евро для команды, занявшей 36-е место в групповом этапе, до 10 миллионов евро для лидера. В лучшем случае УЕФА наградит одного участника более чем 112 миллионами евро, что больше предыдущих 85 миллионов.

Футбол по-прежнему относительно предсказуем, и клубы готовят свои списки скаутов на новый сезон.

Прежде чем перейти к критическому обзору, давайте углубимся в новый Лига чемпионов.

Как работает жеребьёвка? Почти всё изменилось. Раньше 32 команды разделялись на восемь групп по четыре. Теперь 36 команд будут соревноваться в лиге, играя восемь матчей группового этапа каждая – четыре дома и четыре в гостях – против восьми разных соперников. Каждая команда будет жребий с двумя соперниками из каждого горшка, даже со своим собственным.

36 команд были разделены на четыре группы на основе их коэффициента УЕФА. Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг теперь входят в Группу 1. Действующие чемпионы Байер Леверкузен входят в Группу 2, а ВФБ Штутгарт, вернувшийся в Лигу чемпионов, попал в Группу 4. Однако быть в Группе 1 больше не даёт никакого преимущества, так как каждая команда будет играть против соперников из всех четырёх групп. УЕФА гарантировал, что эта реформа будет включать матчи между топовыми командами в групповом этапе, что раньше считалось скучным. Финансовая мотивация для этой реформы также очевидна: теперь будет 144 вместо 96 матчей группового этапа, из которых 40 будут с участием немецких команд, так как пять клубов Бундеслиги квалифицировались. В прошлом году, с четырьмя немецкими участниками, было 24 матча группового этапа Лиги чемпионов с участием немецких команд, что почти удвоится в этом году.

Матчи между командами из одной страны по-прежнему невозможны в групповом этапе. С тремя немецкими командами в Группе 1 ясно, что немецкие претенденты сыграют против двух из других шести соперников: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Интер Милан, FC Барселона.

  • Группа 1: Реал Мадрид, Манчестер Сити, Бавария Мюнхен, Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Интер Милан, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, FC Барселона
  • Группа 2: Байер Леверкузен, Атлетико Мадрид, Атланта Бергамо, Ювентус Турин, Бенфика Лиссабон, Арсенал, Клуб Брюгге, Шахтёр Донецк, АК Милан
  • Группа 3: Феенорд Роттердам, Спортинг Лиссабон, ПСВ Эйндховен, Динамо Загреб, FC Зальцбург, Лилль ОСК, Црвена Звезда Белград, Янг Бойз Берн, Селтик Глазго
  • Группа 4: Слован Братислава, АС Монако, Sparta Прага, Астон Вилла, Болонья, Жирона, ВФБ Штутгарт, Штурм Грац, Стэде Брест

Уникальный поворот в жеребьёвке: Жеребьёвка, традиционно проводимая вручную, теперь будет включать использование технологии из-за её длительности. Для этого потребовалось бы примерно 1000 шаров, что сделало бы процесс жеребьёвки очень долгим. Чтобы обойти это, будет использоваться программное обеспечение от лондонской компании, имеющей богатый опыт в этой области. Этот AI-приводной суперкомпьютер должен завершить процесс всего за 35 минут. Методология следующая: каждая команда будет жребий вручную, а затем AI определит оставшихся соперников случайным образом и назначит, кто будет хозяином, а кто гостем.

Возможные пары соперников для пяти немецких команд могут выглядеть так:

Бавария Мюнхен: Манчестер Сити (В), Париж (Д), Атлетико (В), Аталанта (Д), Фейеноорд (В), Юнг Бойз (Д), Славия Братислава (В), Монако (Д)Боруссия Дортмунд: Реал (Д), Ливерпуль (В), Милан (В), Брюгге (Д), Лилль (В), Зальцбург (Д), Жирона (В), Спарта Прага (Д)РБ Лейпциг: Интер (В), Барселона (Д), Арсенал (В), Ювентус (Д), Селтик (В), Црвена Звезда (Д), Грэц (Д), Ренн (В)Байер Леверкузен: Атлетико (Д), Аталанта (В), ПСЖ (В), Реал (Д), Фейеноорд (Д), Юнг Бойз (В), Астон Вилла (Д), Болония (В)ВФБ Штутгарт: Славия Братислава (Д), Монако (В), Интер (В), Барселона (Д), Милан (В), Брюгге (Д), Лилль (В), ПСВ Эйндховен (Д)

Дальнейшие шаги после группового этапа: 36 команд будут соревноваться в системе лиг, что приведет к созданию единой таблицы для всех команд. Первые 8 команд после первых 8 туров автоматически пройдут в 1/16 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, квалифицируются в новые плей-офф-раунды. Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, будут выбывать.

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, будут определять участников 1/16 финала через 8 домашних и выездных матчей. Победившие команды затем пройдут через установленную систему плей-офф, начиная с 1/16 финала, чтобы определить команды для финала в Мюнхене. Новая особенность этого года заключается в том, что команды не будут перераспределяться в каждом раунде, а вместо этого будут размещены в турнирной сетке на основе их рейтинга в групповом этапе, подобно теннису или дартсу.

Когда пройдут матчи? С 8 турами группового этапа вместо 6 необходимы дополнительные даты игр. Ранее групповой этап заканчивался в декабре, но новый формат продлится до января. Матчи по-прежнему будут проходить по вторникам и средам в 18:45 и 21:00. Есть два исключения: несколько матчей первого тура будут сыграны в четверг из-за того, что Лига Европы и Лига конференций все еще находятся в перерыве. В последний тур все 18 матчей начнутся одновременно. Организаторы конференции DAZN, несомненно, оценят это. DAZN и Amazon Prime продолжат транслировать Лигу чемпионов в Германии, а финал будет показан на ZDF.

  • 1-й тур: 17, 18, 19 сентября 2024 г.
  • 2-й тур: 1, 2 октября 2024 г.
  • 3-й тур: 22, 23 октября 2024 г.
  • 4-й тур: 5, 6 ноября 2024 г.
  • 5-й тур: 26, 27 ноября 2024 г.
  • 6-й тур: 10, 11 декабря 2024 г.
  • 7-й тур: 21, 22 января 2025 г.
  • 8-й тур: 29 января 2025 г.
  • Плей-офф раунд: 11, 12 и 18, 19 февраля 2025 г.
  • 1/16 финала: 4, 5 и 11, 12 марта 2025 г.
  • Четвертьфиналы: 8, 9 и 15, 16 апреля 2025 г.
  • Полуфиналы: 29 апреля и 6 мая 2025 г.
  • Финал: 31 мая 2025 г. в Мюнхене

Как будут проходить Лига Европы и Лига конференций? Формат почти идентичен. Лига Европы, в которой участвуют немецкие клубы Франкфурт и Хоффенхайм, будет следовать той же структуре, что и Лига чемпионов. Однако в самой маленькой лиге УЕФА, Лиге конференций, будет всего 6 матчей в групповом этапе. В этой лиге 36 команд будут разделены на 6 групп, каждая из которых будет содержать 6 команд. Если 1. FC Хайденхайм tonight квалифицируется в групповой этап, победив BK Хакен, они будут принадлежать к группе 2 и будут жребием определены против команды из каждой группы. В Хайденхайме пройдут три матча, а остальные три - на выезде.

Будет ли снова перемещение в Лигу Европы и Лигу конференций? Нет. Команды, выбывшие из Лиги чемпионов и Лиги Европы, будут полностью исключены из соревнований.

Кто выиграет Лигу чемпионов? Даже суперкомпьютер не может предсказать это.

Несмотря на значительные изменения в формате Лиги чемпионов, Боруссия Дортмунд и другие немецкие клубы, такие как Бавария Мюнхен, РБ Лейпциг, Байер Леверкузен и ВФБ Штутгарт, все еще заинтересованы в участии. Жеребьевка группового этапа, теперь с помощью AI-привода суперкомпьютера, составит эти команды с соперниками из разных стран.

В новом формате Боруссия Дортмунд, возможно, сыграет дома против Реала и в гостях против Ливерпуля в групповом этапе, в то время как РБ Лейпциг мог бы сыграть дома против Барселоны и в гостях против Арсенала. AI-привод суперкомпьютера гарантирует справедливый и эффективный жребий, завершая процесс всего за 35 минут.

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