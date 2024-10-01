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ЭкономикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Восточные рабочие, занятые в портовых операциях вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, решают прекратить работу, инициируя забастовку.

 and  Alex Stellmacher
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Предложенное рабочее предложение, обещающее рост зарплаты около 50%, не смогло остановить...
Предложенное рабочее предложение, обещающее рост зарплаты около 50%, не смогло остановить промышленную акцию.

Восточные рабочие, занятые в портовых операциях вдоль восточного побережья Соединенных Штатов, решают прекратить работу, инициируя забастовку.

Вдоль восточного побережья США, значительная часть международной контейнерной торговли страны управляется через крупные порты. Однако начиная с полуночи, операции приостановлены, так как более десяти тысяч докеров решили начать забастовку. Это действие, как ожидается, повлечет широкомасштабные последствия по всей стране, потенциально обходясь в несколько сотен миллионов долларов в день.

За пять недель до президентских выборов в США эта забастовка докеров может нарушить международную торговлю. В полночь по местному времени работники на различных восточных портах решили прекратить работу, как сообщают несколько новостных источников, в том числе CNBC. Даже после того, как новое предложение работодателя о почти 50-процентном увеличении зарплаты не смогло предотвратить забастовку.

Примерно половина контейнерного трафика в международной торговле США обрабатывается через восточные порты. Эта забастовка членов Международной ассоциации докеров (МАД) может поэтому иметь немедленные последствия и привести к потерям в несколько сотен миллионов долларов в день. Даже Белый дом призвал tanto МАД, как и представителя работодателя, USMX, достичь соглашения.

Работники МАД отвечают за погрузку и разгрузку судов и техническое обслуживание портового оборудования. Профсоюз утверждает, что контейнерная перевозочная промышленность получает миллиарды долларов прибыли. Как сообщает "Уолл-стрит джорнал", они потребовали увеличения доходов на 77% в течение четырехлетнего периода во время переговоров. Еще одно ключевое требование - гарантии против автоматизации, которая может привести к сокращению рабочих мест.

Забастовка временно парализует некоторые из важнейших точек входа страны для импорта продуктов питания, автомобилей, тяжелого оборудования, строительных материалов, химикатов, мебели, одежды и игрушек. Крупные розничные торговцы, которые в настоящее время находятся в разгаре своего напряженного сезона покупок осенью, заявляют, что они могут справиться с забастовкой, поскольку они заранее привезли товары и перенаправили другие грузы на западные порты. Однако руководители предупреждают, что забастовка продолжительностью неделю или больше может привести к росту затрат на перевозку и дефициту товаров.

Забастовка членов МАД может существенно повлиять на экспорт и импорт компаний в Соединенных Штатах. Если забастовка продолжится, она может нарушить цепочки поставок и увеличить затраты на потребительские товары.

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