- Восточногерманский строительный сектор выступает за менее бюрократические процедуры

Строительные компании на востоке Германии выражают обеспокоенность по поводу растущей бюрократической волокиты. В такой степени, что значительное число фирм отказывается от участия в тендерах из-за избыточных административных требований, согласно Ассоциации строительной индустрии Востока Германии (BIVO). Исследования организации, собранные в отчете под названием "Черная книга", показывают, что 60% компаний решили не участвовать в тендерах из-за подавляющих бюрократических преград. Генеральный директор BIVO Роберт Момберг выразил обеспокоенность ситуацией, заявив: "При наличии дефицита жилья и ветшающей инфраструктуры это явно указывает на то, что бюрократия не только замедляет проекты, но и тормозит необходимые строительные мощности".

Кроме того, 93% компаний ожидают, что административная нагрузка останется обременительной в ближайшие пять лет. Поразительно, но эта точка зрения разделяется 82,4% компаний и в 2018 году, при этом ни одна из них не сообщала о снижении административной нагрузки в оба года.

Момберг подробнее рассказал об influence бюрократии на отрасль, заявив: "Наш второй отчет "Черная книга" о бюрократической нагрузке вновь подчеркивает, как задачи и обязательства, выходящие за рамки строительного процесса, замедляют отрасль и увеличивают затраты на строительство". В 2020 году совокупные усилия по соблюдению административных задач составили астрономическую сумму в 3,5 миллиарда евро.

BIVO призывает к мерам по смягчению регулирования с 2018 года под девизом "3V - Уменьшить, Упростить, Соединить". Их предложения включают сокращение процедур утверждения, упрощение существующих процессов, предоставление онлайн-данных, установление единой статистики и содействие гармонизации на уровне ЕС. Прежде всего, Момберг подчеркнул необходимость цифровизации в административных органах.

Тем не менее, несмотря на многочисленные призывы к реформе, BIVO не увидел каких-либо существенных улучшений. "Учитывая, что наши требования остаются прежними в 2024 году, это подчеркивает неэффективность предыдущих политических мер по сокращению бюрократии. Несмотря на многочисленные обязательства, рабочие группы и законы о смягчении бюрократии, число правил и их соответствующие затраты возросли", - объяснил Момберг.

Для "Черной книги" BIVO опросил свои членские компании в течение первого и второго кварталов этого года. Ассоциация строительной индустрии Востока Германии представляет интересы 260 строительных компаний, которые занимают около 20 000 рабочих мест в Берлине, Бранденбурге, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Ассоциация строительной индустрии Востока Германии (BIVO) призывает к мерам по смягчению регулирования с 2018 года, предлагая сокращения, упрощения и цифровизацию для облегчения административной нагрузки. К сожалению, Комиссия, ответственная за реализацию этих реформ, не добилась значительного прогресса, как отметил генеральный директор BIVO Роберт Момберг.

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