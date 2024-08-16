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Восточногерманская машиностроительная промышленность борется за доступ к электричеству

Производители maquinry из восточной Германии борются с непокрытыми apprendice позициями и снижением числа Inquiry. Творческая assosiacion требователен к более практическим знаниям - и лучшей карьерной ориентации в школах.

 and  Vladimir Milov
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На рынке восточногерманского машиностроения не хватает молодых талантов.
На рынке восточногерманского машиностроения не хватает молодых талантов.

- Восточногерманская машиностроительная промышленность борется за доступ к электричеству

В отрасли машиностроения Восточной Германии для нового учебного года разрыв между спросом и предложением на рынке труда шире, чем когда-либо прежде. Согласно опросу Ассоциации машиностроителей и производителей оборудования Восточной Германии (ВДМА Восток), 77% компаний, предоставляющих обучение, столкнулись с трудностями при заполнении вакансий. Десять лет назад этот показатель составлял 50%.

Бесплодные поиски кандидатов

На момент опроса, проведенного с середины июля по середину августа, каждая вторая компания все еще имела незанятые места для промышленно-технического обучения, а каждая пятая компания - для коммерческого обучения. Большинство компаний считают, что шансы заполнить эти вакансии до начала обучения низкие. 69% компаний оценивают перспективы как "скорее низкие", а 22% считают их "безнадежными".

Примерно 85% компаний, предлагающих технические профессии, связывают проблемы с недостатком заявок из-за частых стремлений к получению высшего образования и недостаточной ориентации на карьеру в школах. Кроме того, 60% критикуют то, что выпускники школ недостаточно подготовлены к практической работе.

Практики как ключ к привлечению молодых талантов

Например, генеральный директор ассоциации Оливер Кёhn призывает к увеличению обязательных практик, чтобы сломать традиционные интересы к профессиям и привлечь больше молодых женщин в технические профессии. В настоящее время в отрасли машиностроения Восточной Германии в среднем менее одной молодой женщины на каждые десять технических стажеров.

В связи с нехваткой квалифицированной рабочей силы восточногерманские машиностроители все больше полагаются на своих собственных стажеров. Они активно работают в школах, на ярмарках обучения и в социальных сетях, чтобы привлечь молодых людей к обучению. Сами стажеры также активно участвуют в наборе, например, представляя свои профессии в школах или создавая контент для социальных сетей.

По данным ассоциации, в отрасли машиностроения и производства оборудования Восточной Германии насчитывается около 440 компаний с 77 600 сотрудниками. Примерно 350 из этих компаний являются членами ВДМА Восток.

Текущий год обучения в отрасли машиностроения Восточной Германии сталкивается с беспрецедентными вызовами, так как 77% компаний, предоставляющих обучение, испытывают трудности с заполнением вакансий, что является существенным ростом по сравнению с 50% десять лет назад. Причиной этих проблем является недостаток заинтересованных кандидатов из-за недостаточной ориентации на карьеру в школах и нехватки заявок.

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