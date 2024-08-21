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Федеральные земли ГерманииНовостиВерхняя линия

Восстановление воздушной линии приводит к восстановлению обычной работы поездов.

По началу планировалось только обрезать растительность вдоль значительного трассы перевозок. Однако, в итоге, надземная кабельная система пострадала существенно. Сейчас проблемы устранены.

 and  Christian Meier
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- Восстановление воздушной линии приводит к восстановлению обычной работы поездов.

После проведения масштабных ремонтных работ на контактной сети, железнодорожное полотно между Пфорцхаймом и Мюльхаккером (район Энц) вновь открыто для движения. Как сообщил представитель железной дороги, повреждения устранены, и движение поездов восстановлено в нормальном режиме. Работы по ремонту были масштабными, так как более 400 метров контактной сети были повреждены.

В течение дня вчерашнего дня, во время планового ухода за растительностью на этом важном участке пригородных поездов, контактная сеть была существенно повреждена. Сначала движение было закрыто в обе стороны на несколько часов. Позже в течение дня движение в направлении Пфорцхайма было возобновлено, но дальние и пригородные поезда были перенаправлены через Бруксаль.

Однако, как заявил представитель, необходимость в перенаправлении больше не существует. Поезда компании Arverio теперь снова могут обслуживать станции в Пфорцхайме и Мюльхаккере, как уточнил другой представитель Arverio.

Железнодорожная компания сообщила, что был порван земляной натяжной трос, в результате чего контактная сеть потеряла натяжение и провисла. В результате, проходящий мимо поезд дальнего следования задел контактную сеть своим пантографом, и в конце концов, региональный экспресс на противоположном пути полностью ее оборвал.

Контактная сеть, которая была повреждена, стала причиной перенаправления поездов вчерашнего дня. Теперь, когда ремонтные работы завершены и контактная сеть снова натянута, поезда могут использовать полную длину пути между Пфорцхаймом и Мюльхаккером.

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