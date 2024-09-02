- Восстановление устаревших домов - начало программы поддержки

Более двух миллионов старых домов пустуют в Германии

В Германии есть серьезная проблема: около двух миллионов старых жилых зданий пустуют. Одной из основных причин этого является более низкая стоимость строительства новых зданий по сравнению с капитальным ремонтом существующих. Правительство Германии планирует изменить ситуацию с помощью новой программы финансирования под названием "Купи старый, купи молодой", которая начнет работать во вторник. Эта программа нацелена на семьи с детьми, которые покупают старую недвижимость и обязуются ее отремонтировать. Однако требования программы уже вызывают споры до ее запуска.

Цель программы

Министр жилищного строительства Германии Клара Гейвиц (СДПГ) считает, что переселение молодых семей в старые дома поможет сохранить ресурсы, оживить городские центры и поможет семьям в стремлении к владению жильем. Это может включать в себя возвращение семей в свои родные города, ремонт существующих домов и получение дополнительных субсидий на ремонт, согласно Гейвиц. Это предотвратит пустоту исторических зданий в центрах городов, в то время как новые здания будут жилыми в окружающих районах, особенно в сельских и менее населенных регионах.

Условия для получения финансирования

Программа направлена на помощь семьям с детьми и средним или низким доходом. Семьи с одним ребенком могут иметь максимальный налогооблагаемый доход домашнего хозяйства в 90 000 евро; этот лимит увеличивается на 10 000 евро за каждого дополнительного ребенка. Индивидуальные или семейные лица, уже получающие жилищные пособия или владеющие недвижимостью, не имеют права на участие.

Условия проекта

Семья должна купить и жить в доме или квартире сама. Финансирование не покрывает превращение старого дома в дом для отдыха или арендную недвижимость. Это условие действует в течение пяти лет.

Кроме того, дом должен быть в энергонеэффективном состоянии. Согласно энергетическому сертификату, он должен входить в худшие категории F, G или H. Примерно 45% всех жилых зданий в Германии попадают в эти категории, согласно министерству.

В течение 54 месяцев дом должен быть отремонтирован таким образом, чтобы достичь хотя бы энергоэффективного класса 70 EE, что означает, что он потребляет на 30% меньше энергии, чем здание, соответствующее минимальным законным стандартам. При этом не менее 65% тепла должно поступать из возобновляемых источников энергии, что, как правило, требует замены системы отопления.

Функционирование финансирования

Семьи могут получить кредиты по выгодным ставкам через государственный банк KfW. На старте процентная ставка для кредита на 35 лет и фиксации процентов на 10 лет составляет 1,51%.

Максимальные суммы кредитов зависят от числа детей: 100 000 евро для одного ребенка, 125 000 евро для двух детей и 150 000 евро для трех и более детей. Доступны сроки кредитования от 7 до 35 лет и фиксация процентов до 20 лет.

Гейвиц считает, что семьи с двумя детьми могут сэкономить до 18 000 евро за счет субсидированных кредитов. Кроме того, доступны другие государственные субсидии, такие как для утепленных фасадов и крыш, новых окон или модернизированной системы отопления.

350 миллионов евро в фонде

В этом году доступен фонд в размере 350 миллионов евро. Однако деньги не распределяются напрямую, а используются для субсидирования процентных ставок по ссудам, что приводит к более высоким суммам финансирования.

Некоторые критики считают, что программа не в полной мере решает проблему дефицита жилья в Германии и могла бы быть лучше использована для поддержки строительства доступного жилья.

Основные критические замечания касаются строгих требований. Например, государственные сберегательные банки признают, что даже с финансированием многим семьям может быть трудно собрать необходимые средства для таких масштабных ремонтов. Улучшение свойств с таким высоким уровнем энергопотребления в течение четырех с половиной лет, скорее всего, не удастся из-за временных или финансовых ограничений, считают они.

В настоящее время ассоциация выступает за продление срока в случае низкого спроса. Они также предлагают рассмотреть более энергоэффективные классы для финансирования, что сделает переход к целевому уровню более доступным и осуществимым для большего числа семей. Каждый ремонт полезен для защиты климата, и продвижение продажи как можно большего числа старых домов было бы полезно для решения проблемы дефицита жилья.

Несмотря на критику строгих требований и реализуемости программы, федеральный министр Гейвиц остается оптимистичной, заявляя: "Я не буду приукрашивать; эта программа не будет легкой для всех". Она признает трудности, с которыми семьи столкнутся в выполнении сроков ремонта и финансовых требований программы, но подчеркивает ее потенциальную пользу в сохранении исторических зданий и помощи семьям в их жилищных нуждах.

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