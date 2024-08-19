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Восстановление: уменьшение отходов после разрушения планеты по сравнению с 2023 годом

Несмотря на фестиваль техно в Тиргартене в этом году, осталось значительное количество мусора, но меньше, чем в предыдущем году, как подтвердила команда городской уборки. Организаторы запланировали еще одну сессию уборки на среду.

 and  Yaroslav Smith
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Еще раз, груды мусора появились во время парада технологий.
Еще раз, груды мусора появились во время парада технологий.

- Восстановление: уменьшение отходов после разрушения планеты по сравнению с 2023 годом

На фестивале "Танцуй, Мир" в Берлине компания по управлению отходами BSR сообщила о снижении количества мусора по сравнению с предыдущим годом. Примерно 110 кубических метров мусора было собрано вдоль маршрута парада на улице Straße des 17. Juni, от Бранденбургских ворот до Колонны Победы, как сообщил представитель компании. В прошлом году было собрано около 145 кубических метров (около 135 кубических метров в 2022 году).

Уборка назначенной территории вдоль маршрута парада велась с субботы afternoon до воскресенья afternoon, как пояснил представитель. BSR не отвечала за уборку в Большом Тиргартене. В основном удалялись бутылки и упаковочные материалы.

Организаторы объявили дополнительный "День уборки" на среду.

BSR имела около 120 сотрудников и 50 автомобилей на месте. Защита окружающей среды и сокращение количества отходов были среди приоритетов организаторов, которые также убрали Тиргартен с помощью волонтеров в воскресенье. Они объявили о следующем "Дне уборки" в Instagram на среду.

ТENS тысяч человек веселились в Берлине до поздней субботы на третьем фестивале Tech, с участием основателя Loveparade Dr. Motte. Примерно 300 артистов и 30 автомобилей приняли участие в массовом танцевальном шествии, как сообщили организаторы. Они оценили количество участников в 300 тысяч и говорили о "десяти thousands" человек, которые приняли участие.

BSR внедрила усиленные меры по уборке города во время фестиваля, сосредоточившись на маршруте парада, чтобы сделать мероприятие чище, чем в прошлом году. После фестиваля Tech организаторы призвали всех принять участие в специальном "Урбанистическом дне уборки" в городе в среду.

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