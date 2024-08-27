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ЭкономикаНовостиГермания

Восстановление обучения Холокосту: этот человек пересматривает традиции обучения в классе.

Сьюзанн Зиegerт не типичный инфлюенсер; вместо того, чтобы делиться советами по макияжу, она продвигает осведомленность об холокосте. Она погружается в трудности и победы своей роли в подкасте 'Die Boss'.

 and  Ann Bradley
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Более четырех лет Сюзанна Зигерт использует платформу TikTok, чтобы просвещать молодежь на тему...
Более четырех лет Сюзанна Зигерт использует платформу TikTok, чтобы просвещать молодежь на тему Холокоста.

Власть в ролях руководства принята женщинами - Восстановление обучения Холокосту: этот человек пересматривает традиции обучения в классе.

Дискурс о Холокосте среди танцев и уроков на TikTok? Необычно, но эффективно! С более чем 200 000 подписчиками на своем канале TikTok 'keine.erinnerungskultur', Сюзанна Зигерт является живым примером этого факта. Она является значимой фигурой в распространении истории Холокоста и занимает видное место среди цифровых посредников этого исторического периода. Ей удалось добиться того, чего не смогли многие другие - преподавать серьезные уроки истории в течение всего 90 секунд на TikTok.

Почему это работает так эффективно? По словам Зигерт, появившейся в подкасте 'Die Boss' от stern, "Молодые люди очень заинтересованы в зверствах нацистов и часто задают сложные вопросы о своей личной и семейной роли. Эти вопросы могут не получить ответов в строгих рамках школьного обучения, но могут потребовать альтернативных форматов".

Зигерт призывает к более осознанному использованию TikTok, особенно политическими деятелями. Она подчеркивает, что в течение многих лет эта платформа была недооценена как инструмент для серьезного распространения информации.

В беседе с Симоне Менне она открыто критикует политиков, подобных Сёдеру и Шольцу, за их контент, называя его "стыдом". Она также обсуждает, как ультраправовая партия AfD эффективно использует TikTok.

"В качестве членов нации-соучастника у нас есть привычка облегчать себе память, часто возлагая непосильную ношу на выживших."

Ее видео показывают, что даже сложные темы можно адаптировать для платформ, подобных TikTok - в ее случае, 'памятная работа'. Сюзанна Зигерт предпочитает термин 'памятная работа' вместо 'памятной культуры'. Она считает, что первый термин менее зависит от выживших и очевидцев, число которых сокращается.

"В качестве членов нации-соучастника мы должны взять на себя ответственность и нести эту ношу. Больше нецелесообразно передавать ее выжившим."

Что касается своей работы по разъяснению Холокоста, она говорит, "Никогда не перестаешь учиться." Ее канал является свидетельством ее страсти, так как она иногда проводит недели, исследуя отдельные истории и углубляясь в тему. Несмотря на то, что она работает из дома и не является историком, она показывает, что любой, кто обладает правильной инициативой, может внести свой вклад в эту важную работу. В интервью она обсуждает свои методы, обращение с ненавистническими комментариями и свой личный рост.

'Die Boss – Power is Female' - это шоу, в котором влиятельные женщины ведут беседы. Ведущая и член совета директоров Симоне Менне (BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) беседует с женщинами-руководителями из различных секторов, предоставляя инсайдерскую информацию о их жизни и карьере. 'Die Boss' выходит каждые две недели по средам на stern.de и RTL+, а также на основных платформах подкастов.

Примечание редактора: Stern является частью RTL Germany.

Сюзанна Зигерт часто подчеркивает важность рассмотрения истории Холокоста в Германии, так как считает, что молодые люди очень заинтересованы в этой теме и ищут ответы, которых они не находят в традиционных школьных условиях. В критике некоторых политических фигур она отметила их посредственное использование TikTok для серьезного распространения информации и указала на то, как ультраправовая партия AfD эффективно использует эту платформу.

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