Восстановление Linkin Park продолжает вызывать споры

Ура! Linkin Park вернулся, верно? Так подумали многие фанаты, когда группа объявила о своем возвращении с новым вокалистом. Но по мере прохождения времени все больше и больше недовольства присоединяется к празднованиям. Теперь даже сын Честера Беннингтона, Джейми Беннингтон, бросает словесные выпады в адрес группы.

Сын Честера Беннингтона, Джейми Беннингтон, критикует comeback группы. Он обвинил со-вокалиста Майка Шиноды в "уничтожении существования и наследия моего отца в реальном времени" во время интервью с журналом Billboard. Он также назвал Шиноду "старческой и глухой".

Возвращение Linkin Park изначально встретило смешанный прием после своего объявления в начале сентября. Группа общалась со своими миллионами фанатов по всему миру через трансляцию концерта, одновременно представляя Эмили Армстронг из рок-группы Dead Sara в качестве нового второго вокалиста вместе с основателем Майком Шинодой.

Многие фанаты были недовольны выбором Армстронг. Они выразили свои опасения в связи с прошлыми связями Армстронг с Scientology и осужденным изнасилованием Дэнни Мастерсоном.

Эмили Армстронг отвечает

В пятницу Армстронг ответила на эти обвинения в заявлении. Она призналась, что несколько лет назад сопровождала Мастерсона, которого считала другом, на судебное заседание. Однако она добавила: "Я soon realized that I shouldn't have done that. I haven't spoken to him since." 38-летней также стало ясно: "Я не терплю насилие и насилие над женщинами, и я сочувствую жертвам этих преступлений".

Теперь Джейми Беннингтон возлагает вину за нового вокалиста Linkin Park на Шиноду: "Вы стерли жизнь и наследие моего отца в реальном времени - во время всемирного месяца предотвращения самоубийств. Вы игнорируете влияние, которое образ жизни Эмили оказывает на фанатов. Нет четкого заявления в поддержку жертв насилия, которые являются частью фан-базы", - сказал 28-летний.

И Джейми Беннингтон продолжает: "Вы предали доверие, которое вам доверяли десятилетиями фанаты и люди, которые вас поддерживали, включая меня. Мы верили, что вы лучше. Что вы - это перемены. Потому что вы обещали нам, что это было вашей целью. Теперь вы просто стары и глухи".

"Мне нравится, когда я это слышу"

Шинода recently защищал comeback группы и включение Армстронг: "Эмили может идеально попадать в ноты и кричать партии", - сказал он. Фанатам, однако, потребуется время, чтобы принять изменения, он признал. "Вопрос будет в том, как это пойдет у людей. Я не знаю, как это будет. Но мне нравится, когда я это слышу".

Интересно посмотреть, как фанаты отреагируют на первый альбом и живые выступления Linkin Park через семь лет после смерти Честера Беннингтона. Первое выступление группы с певицей Эмили Армстронг запланировано на 11 сентября в Лос-Анджелесе. Новый альбом Linkin Park, "From Zero", выйдет 15 ноября.

