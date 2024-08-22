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Восстание против гендерного инклюзивности не увенчалось успехом

Кампания под названием «Устранение гендерной языковой практики в государственном управлении и образовании» набирает подписи в Гамбурге. Тем не менее, срок достижения необходимого количества подписей подходит к концу.

 and  Lauren Adams
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Движение против Гендерного Идеала держать Гамбург Сенат отчет за скорую гибель

- Восстание против гендерного инклюзивности не увенчалось успехом

Инициатива группы из Гамбурга "Остановить гендерный язык в администрации и образовании" находится под угрозой срыва. Лидеры инициативы выразили озабоченность тем, что они могут не собрать необходимые 66 000 подписей для референдума к предстоящей среде, имея лишь около половины на данный момент. Последняя неделя летних каникул является критической, как указано в заявлении: "Если мы не удвоим количество подписей к 28 августа 23:59, это также будет ударом по прямой демократии".

Инициаторы возложили вину на Сенат за установку срока сбора подписей в период каникул и плохую организацию кампании. Представитель инициативы Йенс Йеп с сожалением заявил: "Если бы мы начали сбор подписей в сентябре, мы бы уже собрали все подписи".

Кроме того, отсутствие продвижения петиции в 17 точках обслуживания Гамбурга вызвало критику. "Это вина Сената, что граждане в основном не информированы о петиции и процесс подписи усложнен", - пожаловалась инициатива.

В начале июля инициатива столкнулась с препятствиями, когда ее срочное ходатайство о переносе сбора подписей было отклонено Конституционным судом Гамбурга. Администрация Гамбурга, образовательные учреждения и муниципальные компании являются целевыми объектами инициативы, которая стремится прекратить использование звезд гендера и двоеточий в маркетинге разнообразия гендерных идентичностей.

В законодательстве, предложенном инициативой, Сенат обязан приказать этим учреждениям следовать официальным правилам, предложенным Советом немецкой орфографии, в официальных, письменных или электронных коммуникациях и публикациях.

Если к 28 августа будет собрано достаточно подписей, референдум может совпасть с федеральными выборами.

В прошлом году "противники гендера" успешно запустили свою гражданскую кампанию, собрав 16 000 подписей и представив их в ратушу. В соответствии с законом о референдуме Гамбурга, петиция теперь должна пройти на следующий этап, так как парламент не утвердил представленное законодательство.

Если к 28 августа будут собраны необходимые подписи, путь к референдуму станет ясным, что позволит жителям Гамбурга проголосовать по нему наряду с федеральными выборами в сентябре 2025 года.

Озабоченность инициативы по поводу не достижения необходимого количества подписей связана с тем, что гендер и пол - это сложные вопросы, требующие тонких дискуссий. Тем не менее, Йенс Йеп предложил, что если бы сбор подписей начался в сентябре, они бы уже собрали достаточно подписей.

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