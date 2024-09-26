Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Восьмикратный победитель Формулы-1 Дэниел Риккардо уходит из команды, уступая место Лиаму Лоусону.

Конინგ-спонсируемая команда 'Рейсинг Пойнт' ('Расено') объявила, что Даниэль Риккардо покидает команду с immediično

 and  Max Becker
Время чтения 3 минут

Восьмикратный победитель Формулы-1 Дэниел Риккардо уходит из команды, уступая место Лиаму Лоусону.

Даниэль Риккардо покинет RB (изначально известную как Alpha Tauri), так как молодой пилот Red Bull Лиам Лоусон займет его место. Это положит конец слухам о месте Риккардо в сезоне 2023 года после его ухода из McLaren.

После ухода из McLaren Риккардо не имел места в предстоящем сезоне и присоединился к RB посреди сезона, заменив Ника де Вриза, которого сочли не соответствующим ожиданиям.

Контракт Риккардо с командой истекает в этом сезоне, и ходили слухи о его возможном возвращении в Red Bull. Однако RB, сестринская команда Red Bull, решила заменить австралийского пилота досрочно.

"Я люблю этот спорт всю свою жизнь", - написал Риккардо в Instagram. "Он дикий и замечательный и был настоящим приключением. Спасибо командам и людям, которые принимали в этом участие. Спасибо фанатам, которые любят спорт больше, чем я sometimes. Он всегда будет иметь свои взлеты и падения, но это было весело, и правда говоря, я бы не хотел, чтобы все было иначе. До следующего приключения".

Главный руководитель команды RB Лоран Микес высоко оценил вклад Риккардо в команду за последние два сезона.

"Он принес команде много опыта и таланта, а также отличное отношение, которое помогло всем развиваться и создать тесный командный дух. Даниэль был настоящим джентльменом tanto на трассе, как и off, и никогда не был без своей улыбки. Он будет скучать, но всегда будет занимать особое место в семье Red Bull".

Риккардо может похвастаться впечатляющей статистикой в своей 14-летней карьере в Формуле 1. Восьмикратный победитель гонок и 32-кратный финишер на подиуме, он занимает 35-е место в общем зачете. Он набрал 1329 очков за 257 гонок и дважды занимал третье место в чемпионате мира среди пилотов.

Его последняя гонка была Гран-при Сингапура, в которой он финишировал 18-м.

Риккардо начал свою карьеру в Формуле 1 в Академии Red Bull как подросток, дебютировав в испанской команде HRT в 2011 году и перейдя в сестринскую команду Red Bull, Toro Rosso, в следующем году. Он later присоединился к основной команде Red Bull в 2014 году, завоевав восемь побед за пять сезонов.

"Когда я попал в спорт и переехал в Европу, я был – может быть, некоторые люди найдут это трудно поверить – довольно застенчивым, не самым уверенным в себе человеком. И я думаю, я был просто... довольно молодым и незрелым. Так что подписание контракта с программой Red Bull, когда мне было 18 лет... иметь такую ответственность, такое давление, все это, это заставило меня повзрослеть", - поделился он recently в беседе с CNN Sport.

Перейдя в Renault в 2019 году и затем в McLaren в 2021 году, карьера Риккардо в McLaren была отмечена трудностями, но он все же смог добиться запоминающейся победы на Гран-при Италии 2021 года.

"Я горжусь. В смысле, если бы моя карьера в Формуле 1 закончилась сегодня, я бы гордился тем, что сделал. Но в то же время, ты никогда не полностью удовлетворен, потому что причина, по которой я попал в Формулу 1, - это попытка стать чемпионом мира", - сказал Риккардо CNN перед объявлением. "Я все еще хочу этого. Это даст мне полную картину счастья и удовлетворения", - заключил он.

Однако австралийца soon будет не хватать на решетке, так как RB приветствует движение молодых пилотов, и Лиам Лоусон, молодой пилот Red Bull, займет его место. Лоусону уже есть опыт выступлений в Формуле 1, он заменял Риккардо во время травмы запястья и работал резервным пилотом tanto для Red Bull, как и для RB.

22-летний новозеландец дебютирует в полноценном режиме на Гран-при США в Остине, Техас, в следующем месяце.

Несмотря на впечатляющую карьеру Риккардо в автоспорте, в том числе восемь побед и 32 подиума в Формуле 1, спорт автоспорта увидит сдвиг с уходом опытного австралийского пилота. Его replacement в RB, Лиам Лоусон, который ранее заменял Риккардо и работал резервным пилотом, дебютирует в полноценном режиме на Гран-при США, демонстрируя продолжающуюся тенденцию к омоложению в автоспорте и автоспорте.

Даниэль Риккардо триумфально празднует победу на Гран-при Китая 2018 года с Red Bull

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Кильский университет наносит мощный удар по фактам
Спорт

Кильский университет наносит мощный удар по фактам

Кильский университет наносит мощный удар по фактам Рейн-Неккар Лайонс потерпели узкое поражение в Лейпциге и упустили возможность возглавить Бундеслигу по гандболу. После своей победы над SG Фленсбург-Хандевитт, THW Киль потерпел второе поражение в чемпионате. После своей победы над действующими чемпионами SC Магдебург, Ослики испытали трудности, восстановившись после плохой первой половины

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Мюриэль Фуррэр, якобы, проходит через хирургическую процедуру.
Спорт

Надзорный орган решил оказать помощь указанным предприятиям:

Надзорный орган решил оказать помощь указанным предприятиям: Швейцарские юниорские велогонки столкнулись с трагическим инцидентом, когда 18-летняя велосипедистка Мюриэль Фуррер пострадала в результате серьезной аварии. Как сообщает UCI, Фуррер упала во время юниорского женского заезда и находится в "очень критическом состоянии". Фуррер была доставлена в больницу вертолетом после инцидента

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Кажется, Мюриэль Фуррер перенесла внезапное хирургическое вмешательство.
Спорт

Глобальный альянс выражает серьезную обеспокоенность.

Глобальный альянс выражает серьезную обеспокоенность. В чемпионате мира по велоспорту в Цюрихе произошел серьезный инцидент, в котором пострадала швейцарская юниорка Мюриэль Фюррер. 18-летняя спортсменка получила тяжелые травмы после аварии во время женского юниорского заезда, как сообщает UCI. Подробности аварии Фюррер во время дождливой гонки пока не известны. Ее сразу же

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Дэниел Риккардо попрощался с гоночным креслом Формулы-1.
Спорт

Дэниел Риккардо попрощался с гоночным креслом Формулы-1.

Дэниел Риккардо попрощался с гоночным креслом Формулы-1. Переход в пилотах давно обсуждался, и теперь он подтверждён: Даниэль Риккардо покидает команду Racing Bulls, уступая место талантливому новозеландцу Лиаму Лоусону уже на ближайшем соревновании. Для 35-летнего Риккардо это может означать закат его блистательной карьеры в Формуле 1. Австралийский Риккардо официально исключён из

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

По прибытии сотрудников Гражданской гвардии на деревенский дом, они сразу же обнаружили бездыханное...
Панорама

Индивид устраняет свекровь из-за истощения пива.

Индивид устраняет свекровь из-за истощения пива. Португалец, 47 лет, подозревается в убийстве бывшей тещи на Майорке топором. Первоначальные полицейские отчеты указывают на странный мотив преступления - пустой холодильник, оставивший подозреваемого без любимого напитка и без средств для покупки алкоголя. Это не первый раз, когда местные власти имеют дело с этим

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Кильский университет наносит мощный удар по фактам
Спорт

Кильский университет наносит мощный удар по фактам

Кильский университет наносит мощный удар по фактам Рейн-Неккар Лайонс потерпели узкое поражение в Лейпциге и упустили возможность возглавить Бундеслигу по гандболу. После своей победы над SG Фленсбург-Хандевитт, THW Киль потерпел второе поражение в чемпионате. После своей победы над действующими чемпионами SC Магдебург, Ослики испытали трудности, восстановившись после плохой первой половины

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Обвинение против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса включает пять различных обвинений.
Политика

Обвинение против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса включает пять различных обвинений.

Про뚝 гласит о предложениях иностранных граждан Адамсу и его обмен, описывает его попытки скрыть свои действия и конкретные обвинения, которые прокуроры стремятся обосновать.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
23 сентября, в понедельник, кандидат в губернаторы Северной Каролины Марк Робинсон обращается к...
Политика

Главный советник Марка Робинсона решил уйти в отставку после разоблачения CNN

Помощник скандального заместителя губернатора Северной Каролины Марка Робинсона покинет свой пост из-за разоблачения CNN KFile об использовании Робинсоном платформы порнографического сайта для размещения разжигающих ненависть и расистских комментариев.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно