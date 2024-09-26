Восьмикратный победитель Формулы-1 Дэниел Риккардо уходит из команды, уступая место Лиаму Лоусону.

Даниэль Риккардо покинет RB (изначально известную как Alpha Tauri), так как молодой пилот Red Bull Лиам Лоусон займет его место. Это положит конец слухам о месте Риккардо в сезоне 2023 года после его ухода из McLaren.

После ухода из McLaren Риккардо не имел места в предстоящем сезоне и присоединился к RB посреди сезона, заменив Ника де Вриза, которого сочли не соответствующим ожиданиям.

Контракт Риккардо с командой истекает в этом сезоне, и ходили слухи о его возможном возвращении в Red Bull. Однако RB, сестринская команда Red Bull, решила заменить австралийского пилота досрочно.

"Я люблю этот спорт всю свою жизнь", - написал Риккардо в Instagram. "Он дикий и замечательный и был настоящим приключением. Спасибо командам и людям, которые принимали в этом участие. Спасибо фанатам, которые любят спорт больше, чем я sometimes. Он всегда будет иметь свои взлеты и падения, но это было весело, и правда говоря, я бы не хотел, чтобы все было иначе. До следующего приключения".

Главный руководитель команды RB Лоран Микес высоко оценил вклад Риккардо в команду за последние два сезона.

"Он принес команде много опыта и таланта, а также отличное отношение, которое помогло всем развиваться и создать тесный командный дух. Даниэль был настоящим джентльменом tanto на трассе, как и off, и никогда не был без своей улыбки. Он будет скучать, но всегда будет занимать особое место в семье Red Bull".

Риккардо может похвастаться впечатляющей статистикой в своей 14-летней карьере в Формуле 1. Восьмикратный победитель гонок и 32-кратный финишер на подиуме, он занимает 35-е место в общем зачете. Он набрал 1329 очков за 257 гонок и дважды занимал третье место в чемпионате мира среди пилотов.

Его последняя гонка была Гран-при Сингапура, в которой он финишировал 18-м.

Риккардо начал свою карьеру в Формуле 1 в Академии Red Bull как подросток, дебютировав в испанской команде HRT в 2011 году и перейдя в сестринскую команду Red Bull, Toro Rosso, в следующем году. Он later присоединился к основной команде Red Bull в 2014 году, завоевав восемь побед за пять сезонов.

"Когда я попал в спорт и переехал в Европу, я был – может быть, некоторые люди найдут это трудно поверить – довольно застенчивым, не самым уверенным в себе человеком. И я думаю, я был просто... довольно молодым и незрелым. Так что подписание контракта с программой Red Bull, когда мне было 18 лет... иметь такую ответственность, такое давление, все это, это заставило меня повзрослеть", - поделился он recently в беседе с CNN Sport.

Перейдя в Renault в 2019 году и затем в McLaren в 2021 году, карьера Риккардо в McLaren была отмечена трудностями, но он все же смог добиться запоминающейся победы на Гран-при Италии 2021 года.

"Я горжусь. В смысле, если бы моя карьера в Формуле 1 закончилась сегодня, я бы гордился тем, что сделал. Но в то же время, ты никогда не полностью удовлетворен, потому что причина, по которой я попал в Формулу 1, - это попытка стать чемпионом мира", - сказал Риккардо CNN перед объявлением. "Я все еще хочу этого. Это даст мне полную картину счастья и удовлетворения", - заключил он.

Однако австралийца soon будет не хватать на решетке, так как RB приветствует движение молодых пилотов, и Лиам Лоусон, молодой пилот Red Bull, займет его место. Лоусону уже есть опыт выступлений в Формуле 1, он заменял Риккардо во время травмы запястья и работал резервным пилотом tanto для Red Bull, как и для RB.

22-летний новозеландец дебютирует в полноценном режиме на Гран-при США в Остине, Техас, в следующем месяце.

Несмотря на впечатляющую карьеру Риккардо в автоспорте, в том числе восемь побед и 32 подиума в Формуле 1, спорт автоспорта увидит сдвиг с уходом опытного австралийского пилота. Его replacement в RB, Лиам Лоусон, который ранее заменял Риккардо и работал резервным пилотом, дебютирует в полноценном режиме на Гран-при США, демонстрируя продолжающуюся тенденцию к омоложению в автоспорте и автоспорте.

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