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Федеральные земли ГерманииНовостиЗащита границ

Восемь человек, которых искали в качестве беженцев, были задержаны - некоторые были обнаружены рядом с железнодорожными путями, другие в пределах движущихся поездов.

Множество лиц, лишенных документации, были задержаны на немецко-польской границе повторно. Вcluding двух несовершеннолетних в недавний понедельник.

 and  Max Becker
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- Восемь человек, которых искали в качестве беженцев, были задержаны - некоторые были обнаружены рядом с железнодорожными путями, другие в пределах движущихся поездов.

На границе Германии и Польши в Мекленбурге-Передней Померании федеральная полиция задержала за один день четыре пары нелегальных мигрантов в начале недели. Двух афганцев задержали в понедельник возле Узедома, когда они шли вдоль железнодорожной линии Штральзунд — Зюссов. Их взяли под стражу.

Коротко после этого на региональном поезде в районе Хохендорф, округ Передняя Померания — Грайфсвальд, были задержаны двое человек после сообщения машиниста. Они предъявили афганские паспорта, но не имели необходимых разрешений на проживание.

Все четверо мигрантов заявили, что они вошли в Германию через белорусский маршрут. Один из них упомянул, что он путешествовал из Москвы и заплатил примерно 5500 евро за услуги контрабандистов. Четверых афганцев доставили в приемный центр в Штерн-Буххольц.

Двух сирийских несовершеннолетних обнаружили в Грамбове, округ Северо-Западное Мекленбург, в понедельник вечером. Их передали в местное управление по делам молодежи в Передней Померании. Поздно ночью на станции Пазевальк были найдены двое нелегальных афганских беженцев и взяты под стражу для дальнейшего расследования.

Федеральная полиция задержала 56 контрабандистов на границе с пятницы по выходные. Большинство из них заявили, что они путешествовали в Германию через белорусский маршрут, проходя через Латвию, Литву и Польшу, как сообщает федеральная полиция.

По данным полиции, в первой половине 2023 года было зарегистрировано около 3100 несанкционированных въездов через так называемый белорусский маршрут по всей стране. Согласно статистике полиции, в 2023 году более 11 900 человек попали в Германию через этот маршрут.

Теперь власти рассматривают возможность ужесточения [защиты границ], учитывая высокое количество несанкционированных въездов через белорусский маршрут. Важно ввести более строгие проверки и требования к документам, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В свете обострившихся проблем на границе запланировано совместное совещание между правительствами Германии и Польши для обсуждения усиления сотрудничества и совместных мер по [защите границ].

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