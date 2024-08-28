Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

Вор попал в несчастный случай во время поспешного побега, получив тяжелые травмы.

Хитроумный вор покидает оптовый магазин. Большая многополосная дорога и видимая халатность становятся его роковыми.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Медицинские работники экстренной помощи транспортируют schwerverletzte Person в медицинское...
Медицинские работники экстренной помощи транспортируют schwerverletzte Person в медицинское учреждение.

- Вор попал в несчастный случай во время поспешного побега, получив тяжелые травмы.

Молодой человек 27 лет получил тяжёлые травмы после неудачной попытки убежать после инцидента с кражей. По данным властей, он якобы украл что-то из супермаркета в районе Хаслах в Фрайбурге рано утром. Точный товар, который был украден, остался загадкой, заявил представитель полиции. После кражи мужчина побежал и попытался пересечь многополосную дорогу, что привело к столкновению с автомобилем, как сообщается в полицейском отчёте. Дополнительная информация об аварии удерживается. Раненый был доставлен в ближайшую больницу.

Спешное бегство мужчины, приведшее к аварии на дороге, причинило значительный ущерб транспортному средству, участвовавшему в инциденте. Из-за аварии восстановление мужчины в больнице, по всей вероятности, будет длительным, с возможными осложнениями от его первоначальных травм.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.
Спорт

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.

На Открытом чемпионате США Александр Зверев без труда выполняет второе обязательное задание при температуре более 30 градусов, внезапно приведя немецкий теннис в третий раунд.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
После инцидента в Мёрсе в вторник произошли очевидно смертельные полицейские съемки в...
Панорама

Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене.

- Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене. В враждебной стычке в Реклингхаузене подозреваемый в нападении с ножом был смертельно ранен полицией. По предварительным данным, 33-летний мужчина создавал беспорядки в жилом комплексе в среду вечером, как сообщили полиция Дортмунда и прокуратура Bochum. Свидетели утверждали, что он был вооружен ножом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно