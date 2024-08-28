- Вор попал в несчастный случай во время поспешного побега, получив тяжелые травмы.

Молодой человек 27 лет получил тяжёлые травмы после неудачной попытки убежать после инцидента с кражей. По данным властей, он якобы украл что-то из супермаркета в районе Хаслах в Фрайбурге рано утром. Точный товар, который был украден, остался загадкой, заявил представитель полиции. После кражи мужчина побежал и попытался пересечь многополосную дорогу, что привело к столкновению с автомобилем, как сообщается в полицейском отчёте. Дополнительная информация об аварии удерживается. Раненый был доставлен в ближайшую больницу.

Спешное бегство мужчины, приведшее к аварии на дороге, причинило значительный ущерб транспортному средству, участвовавшему в инциденте. Из-за аварии восстановление мужчины в больнице, по всей вероятности, будет длительным, с возможными осложнениями от его первоначальных травм.

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