Эмоциональное интервью с актером Сэмом Ниллом (76)

- Вопрос во время собеседования заставляет его расстроиться

"Вот это да, какой глубокий вопрос," - отозвался Нилл, по щеке его скатилась слеза. "Не знаю почему этот вопрос так меня задел, но он задел."

В 76 лет Нилл рассказал, что его родители принадлежали к поколению, пережившему множество трудностей. Они пережили Великую депрессию, а его мать потеряла отца в Первой мировой войне. Несмотря на эти испытания, они были стойкими людьми.

Трудный, но ценный урок

Нилл поделился историей из студенческих дней, когда он пренебрегал учебой из-за увлечения театром и романтическими отношениями. Когда экзамены стали близиться, он впал в панику и обратился к своей матери.

"Я сказал ей: 'Я думаю, у меня срыв, и скоро экзамены, и я не знаю, что делать'," - вспоминает Нилл. "И она просто посмотрела на меня и сказала: 'Ну, тогда тебе придется взять себя в руки, не так ли?'"

Нилл считает это лучшим уроком, который он получил от своей матери. "Иногда просто приходится взять себя в руки," - сказал он. "Это трудный урок, но он того стоит."

Родившийся в 1947 году в Северной Ирландии в военной семье, отец Нилла, Дермот, был офицером новозеландской армии второго поколения, а мать, Присцилла, была англичанкой. Семья вернулась в Новую Зеландию в 1954 году.

Сэм Нилл рассказывает о своей борьбе с раком

Нилл также поговорил о своем диагнозе рака крови и трудных химиотерапевтических процедурах, которые он проходил. Он впервые рассказал о своем диагнозе в своей мемуарной книге в марте 2023 года. Чтобы справиться с побочными эффектами, Нилл сменил лечение с шуткой: "Я не хотел выглядеть как лысый большой палец, поэтому я сменил лечение," - сказал он. "На некоторое время я выглядел так - было довольно неловко. Я потерял бороду и вместе с ней - свое достоинство."

Нилл рассказал, что его рак сейчас в ремиссии, но ему придется проходить ежемесячную химиотерапию в обозримом будущем.

В юности Сэм Нилл и его семья вернулись на родину, обосновавшись в Новой Зеландии после пребывания в Северной Ирландии и службы в новозеландской армии.

Во время борьбы с раком крови Сэм Нилл находил юмор в своих решениях о лечении, выбрав смену химиотерапевтических режимов, чтобы не выглядеть как "лысый большой палец", оригинальная попытка сохранить некоторую нормальность посреди своих проблем со здоровьем.

Читайте также: