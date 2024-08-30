Освободительное федеральное голосование будет проводиться в Германии в течение 2025 года. - Вопрос о правомерности канцлера на должность нуждается в решении на уровне ЕС, по словам Вегнера.

Мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) выступает за вовлечение в выборы кандидата в канцлеры от ХДС и ХСС лидеров земель Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера, а также других ключевых фигур. Вегнер высказал свою позицию в интервью "Шпигелю", заявив: "На мой взгляд, важно, чтобы министр-президенты земель, президиум и федеральное правление имели право голоса в этом вопросе". Он подчеркнул необходимость структурированного подхода. "После выборов в землях мы совместно решим, какой процесс будет", - добавил Вегнер.

В настоящее время Мерц и Зёдер планируют решить вопрос между собой. Комментируя это, Вегнер сказал: "Председатели ХДС и ХСС также выиграют от решения, принятого в более широком контексте, что позволит нам выйти на федеральные выборы единым фронтом". Он хочет избежать раскола и нескоординированности, которые наблюдались перед федеральными выборами 2021 года. Вегнер признал, что все трое кандидатов, Мерц, Зёдер и министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst, - "сильные личности".

Решение, принятое в ходе внутреннего отбора кандидата в канцлеры от ХДС и ХСС, может оказать влияние на предстоящие федеральные выборы. Вегнер подчеркнул важность вовлечения в процесс выбора нескольких ключевых фигур, таких как министр-президенты земель, президиум и федеральное правление, чтобы избежать повторения раскола и нескоординированности, наблюдавшихся на федеральных выборах 2021 года.

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