Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральные выборы

Вопрос о правомерности канцлера на должность нуждается в решении на уровне ЕС, по словам Вегнера.

После спорного выбора candidates для переговоров на пост канцлера, получается, что Лашета в этом году возникла борьба в выборе завода. В то же время, текущий мэр Берлина участвует в заботах о предстоящих выборах.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
По мнению мэра Берлина Кая Вегнера, кандидатуру канцлера следует выбирать на основе более широкого...
По мнению мэра Берлина Кая Вегнера, кандидатуру канцлера следует выбирать на основе более широкого согласия внутри Союза.

Освободительное федеральное голосование будет проводиться в Германии в течение 2025 года. - Вопрос о правомерности канцлера на должность нуждается в решении на уровне ЕС, по словам Вегнера.

Мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) выступает за вовлечение в выборы кандидата в канцлеры от ХДС и ХСС лидеров земель Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера, а также других ключевых фигур. Вегнер высказал свою позицию в интервью "Шпигелю", заявив: "На мой взгляд, важно, чтобы министр-президенты земель, президиум и федеральное правление имели право голоса в этом вопросе". Он подчеркнул необходимость структурированного подхода. "После выборов в землях мы совместно решим, какой процесс будет", - добавил Вегнер.

В настоящее время Мерц и Зёдер планируют решить вопрос между собой. Комментируя это, Вегнер сказал: "Председатели ХДС и ХСС также выиграют от решения, принятого в более широком контексте, что позволит нам выйти на федеральные выборы единым фронтом". Он хочет избежать раскола и нескоординированности, которые наблюдались перед федеральными выборами 2021 года. Вегнер признал, что все трое кандидатов, Мерц, Зёдер и министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst, - "сильные личности".

Решение, принятое в ходе внутреннего отбора кандидата в канцлеры от ХДС и ХСС, может оказать влияние на предстоящие федеральные выборы. Вегнер подчеркнул важность вовлечения в процесс выбора нескольких ключевых фигур, таких как министр-президенты земель, президиум и федеральное правление, чтобы избежать повторения раскола и нескоординированности, наблюдавшихся на федеральных выборах 2021 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Антон Лютц, после освобождения, осторожно приближается к своему новому жилищу в Западных Эрц горах....
Федеральные земли Германии

Антон Люкс не решается исследовать свое новое жилое пространство

Изначально все выезды могут быть сложными. Этот принцип верен для Антона, недавнего выпущенного рыси в Эйбенштоке. В первую очередь, он предпочитает оставаться вблизи того места, где его выпустили из контейнера для транспортировки.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Ремесленное ремесло Саксонов пережило рост числа как женских, так и мужских стажеров по сравнению с...
Федеральные земли Германии

Замечательное увеличение числа учеников в саксонском ремесленническом секторе.

Число обучающих мест в сфере саксонских ремесел все еще растет, но значительное количество этих позиций остается вакантным.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Музыкальное событие 'Бонифаций' было одним из ярких выступлений на музыкальных летних festivities в...
Федеральные земли Германии

Значительное количество около 160 000 любителей музыки посещают концерты в Фулде.

- Значительное количество около 160 000 любителей музыки посещают концерты в Фулде. Летом этого года более 160 000 человек посетили крупные музыкальные фестивали в Фульде. По данным города, было продано 44 000 билетов на последнее представление мюзикла "Бонифаций" на площади Дома, а почти 46 000 меломанов посетили Шлосстеатр,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В основном, признанные мужчины-беженцы в Греции не имеют права инициировать другой процесс заявки...
Федеральные земли Германии

Судебный орган пришел к выводу, что для этих молодых мужчин больше не требуется ходатайства о предоставлении убежища.

Система приёма греческих беженцев имеет существенные недостатки. Однако, постановление, вынесенное в Касселе, не означает, что она utterly unbearable, particularly для определённой группы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Антон Лютц, после освобождения, осторожно приближается к своему новому жилищу в Западных Эрц горах....
Федеральные земли Германии

Антон Люкс не решается исследовать свое новое жилое пространство

Изначально все выезды могут быть сложными. Этот принцип верен для Антона, недавнего выпущенного рыси в Эйбенштоке. В первую очередь, он предпочитает оставаться вблизи того места, где его выпустили из контейнера для транспортировки.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Ремесленное ремесло Саксонов пережило рост числа как женских, так и мужских стажеров по сравнению с...
Федеральные земли Германии

Замечательное увеличение числа учеников в саксонском ремесленническом секторе.

Число обучающих мест в сфере саксонских ремесел все еще растет, но значительное количество этих позиций остается вакантным.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Музыкальное событие 'Бонифаций' было одним из ярких выступлений на музыкальных летних festivities в...
Федеральные земли Германии

Значительное количество около 160 000 любителей музыки посещают концерты в Фулде.

- Значительное количество около 160 000 любителей музыки посещают концерты в Фулде. Летом этого года более 160 000 человек посетили крупные музыкальные фестивали в Фульде. По данным города, было продано 44 000 билетов на последнее представление мюзикла "Бонифаций" на площади Дома, а почти 46 000 меломанов посетили Шлосстеатр,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Элегантное чёрное лицо с коротким ростом
Культура

Элегантное чёрное лицо с коротким ростом

Николь Кидман представляет свой фильм «Дочь» на Венецианском кинофестивале. Она добавляет элегантности пресс-мероприятию, одевшись в полностью черный наряд.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно