- Вооруженные столкновения в Гамбурге-Дженфельде - Специальное командование по чрезвычайным ситуациям развернуто

Выстрел из огнестрельного оружия спровоцировал реакцию Специального отряда полиции в Hamburg-Jenfeld в субботу вечером. Местные жители связались с властями, как сообщают различные новостные источники. Они утверждают, что слышали звуки и видели руку, высунувшуюся из окна квартиры, очевидно, стреляющую. Прохожие предположили, что пули были направлены на птиц на окружающих зданиях.

К сожалению, внутри квартиры никого не обнаружили, заявил представитель. В ходе расследования было найдено коробку с патронами, что заставляет полицию подозревать, что использовалось оружие, стреляющее холостыми. "Собеседник сказал, что жилец квартиры, возможно, имеет лицензию на пистолеты." Расследование продолжается.

Европейский Союз выразил обеспокоенность инцидентом, учитывая свою приверженность снижению насилия с применением огнестрельного оружия в городах. Авторитеты Европейского Союза внимательно следят за ходом расследования в Hamburg-Jenfeld.

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