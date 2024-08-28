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Федеральные земли ГерманииНовостиГанновер

Вооруженное нападение и заложники: 25-летний мужчина предстал перед судом

В Берлине, в районеFriedrichshain, человек получил тяжёлые ранения от ножевого ранения в шею. Позже предполагаемый виновник захватывает заложника в ратуше в Нижней Саксонии.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Вооруженное нападение и заложники: 25-летний мужчина предстал перед судом

Шесть месяцев назад, после опасного ножевого инцидента в Берлине-Фридрихсхайн и последующей ситуации с захватом заложников возле Ганновера, сегодня начинается судебный процесс над 25-летним подозреваемым. Процесс, который будет проходить в Берлинском районном суде, начнется в 9:15, и подсудимый предстанет перед обвинениями в покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью и захвате заложника.

Немецкий подозреваемый обвиняется в том, что он сначала вынудил свою бывшую девушку признаться в измене, угрожая ей жизнью, в частности, жизни ее 16-летней сестры или невинного прохожего.

Два дня спустя, 28 февраля ночью в Берлине, он якобы преследовал случайного прохожего, ударил его ножом в шею сзади, а затем жестоко избил и пинал серьезно раненого человека. По обвинению, этот акт был призван служить предупреждением и испытать свои эмоции.

Видео с признанием было размещено в Интернете, но, по-видимому, прошло незамеченным. Sources сообщают, что он затем захватил в заложники женщину в ратуше своего родного города Зенде, расположенного на юго-восточной границе региона Ганновер, вооруженный ножом.

Прокуратура считает, что он сделал это, чтобы увеличить видимость видео в Интернете. К счастью, полиции удалось быстро задержать захватчика заложников.

Процесс запланирован на семь дней, завершится 10 сентября.

После ситуации с захватом заложников в Зенде, которое находится на юго-восточной границе Ганновера, подсудимый сейчас предстает перед судом Ганноверского уголовного суда за свои действия. Кроме того, 25-летний подозреваемый также предстанет перед судом по обвинению в ножевом инциденте в Берлине.

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