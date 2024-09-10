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Volkswagen завершает соглашение о коллективных мерах по обеспечению занятости.

 and  Yaroslav Smith
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Volkswagen завершает соглашение о коллективных мерах по обеспечению занятости.

До конца текущего десятилетия Volkswagen планировал избежать увольнений по operationalным причинам. Однако компания недавно нарушила это обещание, расторгнув соответствующее соглашение с профсоюзами работников. Это решение положило конец трехдесятилетнему пониманию, которое неоднократно продлевалось.

Автопроизводитель, испытывающий трудности, отменил несколько коллективных соглашений, в том числе так называемое "Соглашение о будущем", которое исключало увольнения по operationalным причинам до 2029 года. Как заявил директор по персоналу Гуннар Килиан, причиной этого шага стали текущие экономические трудности. Эта гарантия занятости действовала с 1994 года. Об отмене нескольких коллективных соглашений Volkswagen объявил профсоюз IG Metall.

"Наконец, компания сделала то, чего мы ждали несколько дней", - заявила председатель профсоюзного комитета Даниела Кавалло. Она также выразила протест против этих планов. "Мы будем решительно бороться против этого исторического нападения на наши рабочие места. Увольнений по operationalным причинам не будет".

Европейский лидер автомобильной промышленности Volkswagen объявил, что контракт истечет в конце года. Начиная с июля 2025 года, увольнения по operationalным причинам будут разрешены. Помимо соглашения о гарантии занятости, были отменены и другие соглашения, такие как гарантия на ученичество и временные рабочие нормы.

Компания готова начать переговоры с профсоюзом и профсоюзным комитетом о новом регламенте, как объявил директор по персоналу Килиан. Цель состоит в том, чтобы согласовать преемника регламента к середине 2025 года, когда истечет гарантия занятости. "Текущая ситуация вызывает неопределенность. Мы можем облегчить это, создав реальные перспективы для нашей компании в ближайшем будущем", - заявил Килиан в заявлении. Коллективные переговоры по зарплате Volkswagen, первоначально запланированные на октябрь, будут ускорены и расширены, чтобы охватить соглашения, которые были недавно отменены. Это было предложено ранее профсоюзом IG Metall.

На прошлой неделе Volkswagen объявил о ужесточении мер по сокращению затрат и отмене трехдесятилетней гарантии занятости. Также рассматривается вопрос о закрытии заводов. Профсоюз обвинил руководство в серьезных ошибках. Представители сотрудников уже предложили четырехдневную рабочую неделю.

Производителям, испытывающим экономические трудности, часто приходится принимать трудные решения. Несмотря на первоначальное обязательство Volkswagen избегать увольнений до 2029 года, несколько производственных соглашений были расторгнуты.

Volkswagen, будучи значимым производителем, имеет множество заинтересованных сторон, влияющих на его деятельность, в том числе сотрудников, профсоюзы и профсоюзный комитет.

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