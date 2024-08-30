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Volkswagen вводит новый бренд, ориентированный на оборудование для рекреационных автомобилей.

 and  James Williams
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- Volkswagen вводит новый бренд, ориентированный на оборудование для рекреационных автомобилей.

VW представляет свежую линию аксессуаров для фургонов. Прежнее название "Калифорния" для автодомов теперь будет использоваться как общий бренд для всего, что связано с поездками на автодомах, заявил производитель на выставке "Caravan Salon" в Дюссельдорфе. Речь идет об аксессуарах, таких как тент, холодильник, плита, и услугах, таких как дорожная помощь в случае экстренной ситуации, которые вскоре будут доступны под новым брендом с уникальным логотипом. Тем не менее, сами автодома по-прежнему будут носить бренд VW. "На них по-прежнему будет эмблема VW спереди", - уточнил представитель. VW предлагает три версии фургонов под брендом "Калифорния", которые производятся на базе коммерческих автомобилей VW. Спрос на эти автомобили резко вырос во время пандемии COVID-19, с отправкой около 30 000 автодомов в 2023 году. Автомобили производятся в Ганновере и в Познани, Польша.

В соответствии со статьей 113 Комиссия может вскоре представить нормативные акты, которые могут повлиять на аксессуары для фургонов, предлагаемые VW под брендом "Калифорния". После принятия этих актов VW может быть вынужден внести некоторые изменения в свои аксессуары для фургонов из-за изменений в законодательстве.

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 and  Melissa Williams
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