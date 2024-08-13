Volkswagen вновь откладывает свой престижный проект

Изначально электромобиль "Тринити" должен был поступить на рынок в 2026 году. Однако CEO Volkswagen Блюме перенес проект на два года. Теперь модель планируется запустить в производство еще позже, как сообщил источник.

Volkswagen откладывает выпуск первого электромобиля в будущей серии Тринити в рамках своей модели, как заявил источник. Выпуск SUV на новой платформе E-vehicle SSP откладывается на несколько лет до начала следующего десятилетия, сказал источник, знакомый с ситуацией.

Причиной этого является то, что, в отличие от предыдущих планов, первым на платформе SSP появится электрический Golf в 2028 или 2029 году. Кроме того, VW запустит улучшенную версию ID.4 в 2026 году, которая будет базироваться на существующей платформе E MEB. Поэтому спрос на флагманскую модель с рабочим названием Тринити невелик до 2030-х годов. VW хочет сначала окупить инвестиции в E-Golf и ID.4.

Ссылаясь на внутренний документ VW, сообщалось, что Тринити не начнет производство до конца 2032 года. Причиной этого называется слабый спрос на электромобили и нерешенные проблемы с программным обеспечением в VW, как сообщили СМИ, ссылаясь на источники. Представитель компании отказался комментировать сообщения СМИ или заявления источника.

Тринити, которая также будет базироваться на новой платформе SSP, но стремится совершить технологический прорыв, была анонсирована бывшим CEO Volkswagen Гербертом Диесом в 2026 году. Его преемник, Оливер Блюме, перенес проект на два года вскоре после вступления в должность, чтобы облегчить бремя дочерней компании Cariad, испытывающей трудности с программным обеспечением. Он также приостановил планы по строительству завода, посвященного Тринити, из-за высоких затрат. Крупнейший автопроизводитель Европы сталкивается с высокими затратами и низкой прибыльностью.

Несмотря на первоначальный план выпустить электромобиль "Тринити" в 2026 году, Volkswagen сейчас рассматривает более позднюю дату выхода из-за различных факторов. С первым электрическим Golf, который должен выйти на платформе SSP в конце 2020-х годов, и спросом на электромобили, который все еще не достаточно силен, производство флагманской модели Тринити может быть перенесено на 2030-е годы.

Читайте также: