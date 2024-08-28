- Volkswagen усиливает свои стратегии сокращения затрат <unk> слабое спрос ограничивает бюджет.

Вольфсбург, крупнейший производитель автомобилей в ЕС, якобы рассматривает возможность усиления своих инициатив по сокращению затрат в флагманском бренде VW. Согласно отчету Handelsblatt, основанному на информации из внутренних источников, план эффективности на 2023 год требует более пристального внимания из-за того, что доходы компании не достигли запланированных показателей. Отчет предполагает дефицит около 2-3 миллиардов евро в запланированном улучшении прибыли. Volkswagen отказался комментировать этот вопрос.

Усиленные меры по сокращению затрат планируется обсудить на регулярном совещании руководства VW в Изенбюттеле, недалеко от Вольфсбурга, в следующий понедельник, сообщает DPA. Глава бренда Томас Шэфер ранее представил обновление этих мер по сокращению затрат на конференции руководства группы на прошлой неделе. Текущая медленная новая деятельность представляет собой серьезное препятствие. Чтобы достичь запланированных улучшений прибыли, теперь потребуются более существенные сокращения расходов, чем планировалось изначально.

Шэфер уже упоминал ранее в августе, что необходимы более интенсивные меры по сокращению затрат в связи с разочаровывающей деловой деятельностью. "Нам нужно дальнейшее снижение фиксированных затрат, чтобы сохранить свой курс в сложной рыночной ситуации", - сказал он, представляя результаты за первое полугодие. "Дополнительное сопротивление очевидно в наших цифрах, особенно в отношении бренда Volkswagen". Он отметил, что текущие меры по сокращению затрат были недостаточными.

В рамках плана эффективности на 2023 год основной бренд, испытывающий трудности с прибылью, стремится существенно снизить расходы. В этом году он планирует улучшить результат основного бренда на 4 миллиарда евро, а к 2026 году - на 10 миллиардов евро. Планируется увеличить рентабельность продаж с нынешних 2,3% до 6,5%. Как ранее заявлялось, значительные сбережения планируются на материальные и фиксированные затраты. Чтобы снизить расходы на персонал, Volkswagen использует программы separación и раннего выхода на пенсию. Компания явно отрицает возможность принудительных увольнений.

На предстоящем совещании руководства Volkswagen (VW) планируется обсудить дальнейшее усиление своих мер по сокращению затрат, сообщает DPA. Что касается плана эффективности на 2023 год, то Томас Шэфер, CEO VW, признал необходимость более существенных сокращений расходов из-за медленной новой деятельности бренда.

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