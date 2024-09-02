Volkswagen требует свежей фигуры, похожей на Питера Харца.

Из-за неудачи VW Group в достижении своих целей по экономии совет директоров рассматривает жесткие меры, такие как возможные увольнения и даже закрытие завода в Германии. Ранее маловероятная ситуация может стать суровой реальностью.

За несколько секунд до полудня в Вольфсбурге было принято решение отменить гарантии занятости, действующие до 2029 года.

Если это произойдет, немыслимое станет реальностью. Священная корова VW может лишиться своей жизни. Даже высшие руководители в Вольфсбурге могут остаться без работы. Увольнения, вызванные операционными проблемами в VW. В Нижней Саксонии непременно почувствуются подземные толчки.

В самом деле, немецкая автомобильная промышленность сталкивается с серьезными проблемами. Например, переход на электромобили требует значительных инвестиций. Маржа прибыли для электромобилей значительно ниже, чем для обычных двигателей внутреннего сгорания. VW, в частности, страдает от этого. Низкая маржа прибыли и сильное влияние представителей сотрудников в акциях Нижней Саксонии делают компанию медленной и дорогой.

Эта ситуация напоминает ранние 1990-е годы. В то время VW страдал от чрезвычайно высоких затрат и избыточной производственной мощности. Отношения CEO Фердинанда Пиеха с представителями сотрудников были напряженными. Увольнения по операционным причинам казались неизбежными тогда.

На сцену вышелPeter Hartz. Пиех назначил Хартца, уроженца Саарланда, директором по производству. Хартц ввел 4-дневную рабочую неделю и сократил еженедельные рабочие часы с 36 до 28,8. Стоимость рабочей силы снизилась, а рабочая сила была сохранена.

VW мог бы использовать современногоPeter Hartz.

Производители по всей отрасли пристально следят за ситуацией в VW, учитывая возможные последствия для своих собственных операций. Если увольнения и закрытие заводов действительно произойдут, многие производители могут быть вынуждены пересмотреть свои собственные структуры затрат.

В свете этих вызовов некоторые производители рассматривают возможность автоматизации большего числа процессов для сокращения затрат и повышения эффективности, стратегию, которую VW также мог бы рассмотреть.

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