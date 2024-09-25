Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиПроизводство автомобилей

Volkswagen продвигает свой план экономии средств с помощью пожертвований.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Заводы Volkswagen признают, что их затраты на производство в Германии чрезвычайно высоки.
Заводы Volkswagen признают, что их затраты на производство в Германии чрезвычайно высоки.

Volkswagen продвигает свой план экономии средств с помощью пожертвований.

Чтобы сохранить лидирующие позиции, Volkswagen реализовал строгую программу сокращения расходов. Накануне переговоров по зарплате с IG Metall компания обращается к своим сотрудникам с просьбой поддержать предложенные сокращения в специальном информационном листе.

Автомобильный гигант Volkswagen призывает своих сотрудников поддержать свой план финансовой реструктуризации до начала переговоров о зарплате, как указано в листе, который получил ntv.de. Согласно листу, Volkswagen производит автомобили в Германии с избыточными затратами. Компании необходимо повысить производительность, снизить затраты на труд и максимально использовать производственные мощности. "Если мы справимся со своими проблемами сейчас, у Volkswagen есть многообещающее будущее".

Однако немецкий сектор сейчас сталкивается с проблемами конкурентоспособности. В Европе наблюдается ежегодное снижение продаж автомобилей на два миллиона по сравнению с периодом до пандемии COVID-19, а также возрастающая конкуренция за долю рынка, как указано в листе.

Указанные действия в Вольфсбурге, Ганновере, Брауншвейге, Зальцгиттере, Эмдене и Касселе происходят накануне переговоров о зарплате с IG Metall. Эти переговоры будут касаться не только соглашений о зарплате, но и пересмотренных контрактов о гарантиях занятости, передаче учеников и оплате временным работникам.

Недавно CEO Volkswagen Оливер Блуме сказал в интервью ZDF, что его цель - быстро заключить сделку по пакету экономии затрат. "Наша цель - установить пакет уже в этом году", - сказал он, добавив, что он будет охватывать все расходы от разработки до производства и распределения.

Главные экономисты интерпретируют усилия Volkswagen по сокращению затрат как символ нынешних проблем местоположения Германии. "Это еще больше подчеркивает долгосрочное влияние лет экономической стагнации и структурных изменений в безростковой экономике", - сказал главный экономист ING Карстен Брзески. "Автомобильная промышленность не только символически важна для Германии, но и является критически важным сектором для экономики".

Volkswagen активно работает над снижением затрат на производство автомобилей в Германии, как указано в листе. Компания призывает своих сотрудников поддержать свой план финансовой реструктуризации, который включает снижение затрат на труд и повышение производительности.

Усиление конкуренции и снижение продаж автомобилей в Европе способствуют нынешним проблемам местоположения Volkswagen, как отметил главный экономист ING Карстен Брзески. Эти вызовы требуют от компании реализации строгих программ сокращения расходов, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Эмблема штаб-квартиры Федерального бюро расследований (ФБР) видна 14 мая 2023 года вWashington D.C.
Экономика

Вы слышали, что количество насильственных преступлений уменьшилось?

Прошлый год ознаменовался снижением показателей насильственных преступлений в США по данным ФБР понедельник, при этом уровень убийств показал наиболее значительное годовое уменьшение за несколько десятилетий. Несмотря на это, этот важный отчет был в основном проигнорирован консервативными СМИ,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Министерство юстиции США утверждает, что Visa занимается незаконной монополией, тем самым увеличивая стоимость "почти всего".
Экономика

Министерство юстиции США утверждает, что Visa занимается незаконной монополией, тем самым увеличивая стоимость "почти всего".

Министерство юстиции Соединенных Штатов обратилось в суд вчера, утверждая, что Visa незаконно усилила свою монопольную власть над сектором дебетовых карт.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Commerzbank переходит на лидерство в сложный период
Экономика

Commerzbank переходит на лидерство в сложный период

Commerzbank переходит на лидерство в сложный период Было объявлено, что Манфред Кноф не будет продолжать службу CEO Commerzbank после окончания его контракта в конце 2025 года, но ситуация развивается быстрее, чем ожидалось. На банк оказывается давление со стороны Unicredit, планирующей его поглощение, и теперь кажется, что перемены наступят раньше срока.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?
Спорт

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников Третья попытка: Лига планирует продать права на трансляцию и максимизировать доходы. Аукцион продлится почти две недели, с неопределенной датой начала, что оставляет неясным, кто будет транслировать матчи Бундеслиги в сезоне 2025-2026. Ниже приведены некоторые вопросы и ответы. Каковы последствия для болельщиков? Из-за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
К 2024 году в дизайне автомобилей, судя по всему, будут модны гладкие экстерьеры и светящиеся...
Авто

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения Второе поколение переднеприводного BMW 1 Series готовится вернуться на рынок после пятилетнего отсутствия. Является ли этот новый модельный ряд шагом вперед? Когда пять лет назад дебютировал первый переднеприводной BMW 1 Series (первым переднеприводным BMW был 2 Series Active Tourer в

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сгорбленные плечи могут спровоцировать неприятное напряжение в верхней части спины.
Главные темы

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении Если внимательно присмотреться к вашему отражению в зеркале, можно заметить, что одно плечо немного выше другого. Это распространенная проблема у многих людей, как отмечает физиотерапевт Александр Сроковский из Баден-Бадена. В течение длительного времени это неравенство может привести к проблемам, вызывая напряжение и боль.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно