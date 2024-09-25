Volkswagen продвигает свой план экономии средств с помощью пожертвований.

Чтобы сохранить лидирующие позиции, Volkswagen реализовал строгую программу сокращения расходов. Накануне переговоров по зарплате с IG Metall компания обращается к своим сотрудникам с просьбой поддержать предложенные сокращения в специальном информационном листе.

Автомобильный гигант Volkswagen призывает своих сотрудников поддержать свой план финансовой реструктуризации до начала переговоров о зарплате, как указано в листе, который получил ntv.de. Согласно листу, Volkswagen производит автомобили в Германии с избыточными затратами. Компании необходимо повысить производительность, снизить затраты на труд и максимально использовать производственные мощности. "Если мы справимся со своими проблемами сейчас, у Volkswagen есть многообещающее будущее".

Однако немецкий сектор сейчас сталкивается с проблемами конкурентоспособности. В Европе наблюдается ежегодное снижение продаж автомобилей на два миллиона по сравнению с периодом до пандемии COVID-19, а также возрастающая конкуренция за долю рынка, как указано в листе.

Указанные действия в Вольфсбурге, Ганновере, Брауншвейге, Зальцгиттере, Эмдене и Касселе происходят накануне переговоров о зарплате с IG Metall. Эти переговоры будут касаться не только соглашений о зарплате, но и пересмотренных контрактов о гарантиях занятости, передаче учеников и оплате временным работникам.

Недавно CEO Volkswagen Оливер Блуме сказал в интервью ZDF, что его цель - быстро заключить сделку по пакету экономии затрат. "Наша цель - установить пакет уже в этом году", - сказал он, добавив, что он будет охватывать все расходы от разработки до производства и распределения.

Главные экономисты интерпретируют усилия Volkswagen по сокращению затрат как символ нынешних проблем местоположения Германии. "Это еще больше подчеркивает долгосрочное влияние лет экономической стагнации и структурных изменений в безростковой экономике", - сказал главный экономист ING Карстен Брзески. "Автомобильная промышленность не только символически важна для Германии, но и является критически важным сектором для экономики".

Volkswagen активно работает над снижением затрат на производство автомобилей в Германии, как указано в листе. Компания призывает своих сотрудников поддержать свой план финансовой реструктуризации, который включает снижение затрат на труд и повышение производительности.

Усиление конкуренции и снижение продаж автомобилей в Европе способствуют нынешним проблемам местоположения Volkswagen, как отметил главный экономист ING Карстен Брзески. Эти вызовы требуют от компании реализации строгих программ сокращения расходов, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Читайте также: