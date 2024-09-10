- Volkswagen прекращает коллективные договоры <unk> потенциальные увольнения с июля 2025 года

Volkswagen официально прекратил действие соглашения о гарантиях занятости, которое действовало с 1994 года. Компания уведомила профсоюз, что это соглашение будет прекращено к концу года, что позволит начать потенциальное сокращение рабочей силы в июле 2025 года. Кроме соглашения о гарантиях занятости, были также прекращены и другие соглашения, такие как гарантии для учащихся и стандарты для временной работы. По данным внутренних источников, совет директоров ранее обсуждал и согласовал прекращение этих соглашений.

Компания заинтересована в переговорах с профсоюзом и советом по трудовым отношениям, чтобы составить новое соглашение до истечения срока действия соглашения о гарантиях занятости в середине 2025 года. Как сказал директор по персоналу Гуннар Килиан: "Этот срок дает нам возможность сотрудничать с представителями сотрудников, чтобы разработать решения, которые превратят Volkswagen в устойчивую и конкурентоспособную силу в будущем отрасли".

Килиан также сказал: "Текущая ситуация создает неопределенность. Разрабатывая надежные перспективы для нашей компании как можно раньше, мы можем уменьшить эту неопределенность". Переговоры о зарплате для сотрудников Volkswagen, которые должны были начаться в октябре, теперь будут ускорены и расширены, чтобы включить недавно прекращенные соглашения. Это предложение ранее было выдвинуто профсоюзом IG Metall.

Совет по трудовым отношениям стоит на своей позиции

Более недели назад Volkswagen публично объявил, что прекратит действие длившегося много лет соглашения о гарантиях занятости и больше не исключает закрытие заводов. Однако компания не называла дату до сих пор. С тех пор совет по трудовым отношениям и IG Metall решительно возражали против этих планов.

Как сказала председатель совета по трудовым отношениям Даниэла Кавалло: "Компания выполнила свою угрозу, которую мы ждали несколько дней". Она также выразила свой протест против планов, заявив: "Мы будем решительно противостоять этой исторической атаке на наши рабочие места. Не будет принудительных увольнений при нашем участии".

Профсоюз и совет по трудовым отношениям, в том числе председатель Даниэла Кавалло, выразили решительный протест против решения Volkswagen прекратить действие соглашения о гарантиях занятости. Комиссия, скорее всего, будет вести переговоры с компанией о заключении нового соглашения до истечения срока действия текущего.

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