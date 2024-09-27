Volkswagen планирует сократить свои прогнозы.

Похоже, Volkswagen столкнулся с очередным препятствием. Изначально автопроизводитель стремился превзойти продажи 2022 года на 5%, но ситуация ухудшилась, и теперь они прогнозируют продажи ниже уровня 2023 года.

Компания дважды пересмотрела свой прогноз выручки в последние месяцы, ссылаясь на сложные рыночные условия и плохие результаты в ключевых областях, таких как основной бренд, коммерческие автомобили и компоненты. В результате Volkswagen ожидает выручку около 320 миллиардов евро, что почти соответствует уровню прошлого года.

Предсказанная маржа также снизилась, с Volkswagen, ожидающим ее на уровне 5,6%, что значительно ниже первоначального прогноза от 6,5% до 7,0%. Прогнозируемые продажи автомобилей также снизились, с компанией, ожидающей продать примерно девять миллионов автомобилей, что меньше, чем в 2023 году.

Кроме того, финансовый дивизион Volkswagen может пострадать из-за отделения от своего российского бизнеса и плохой работы за пределами Европы.

Недавнее решение Volkswagen расторгнуть долгосрочное соглашение об охране занятости с немецкими профсоюзами вызвало много шума. Это может привести к закрытию заводов и сокращению рабочих мест, что вызвало сильное противодействие от совета рабочих и IG Metall. В настоящее время ведутся переговоры о зарплате между Volkswagen и IG Metall.

Мировые производители внимательно следят за ситуацией Volkswagen, так как его проблемы могут повлиять на тенденции в отрасли. Из-за своих трудностей многие производители пересмотрели свои прогнозы продаж, осторожно избегая чрезмерно амбициозных целей.

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