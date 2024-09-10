Volkswagen планирует прекратить покрытие страховки по безработице для сотрудников

До конца десятилетия Volkswagen планировал избегать увольнений по operational reasons. Однако компания недавно прекратила это соглашение с представителями рабочих, а также обещание нанимать apprentices и временных работников. Теперь все подлежит переговорам.

Стремящийся автопроизводитель Volkswagen отменил несколько коллективных соглашений, в том числе Соглашение о будущей занятости, которое запрещало увольнения по operational reasons до 2029 года. Компания заявила, что экономическая ситуация вынудила ее к этому шагу. Соглашение о занятости действовало с 1994 года. IG Metall подтвердило прекращение "широкого круга коллективных соглашений" руководством Volkswagen.

Председатель профсоюзного комитета Daniela Cavallo заявила: "Компания наконец сделала то, чего мы ожидали днями". В то же время она вновь выразила свой протест против этих планов. "Мы будем решительно сопротивляться этому историческому нападению на наши рабочие места. Увольнений по operational reasons не будет".

Европейский гигант автомобилестроения Volkswagen объявил, что контракт истечет в конце года. С июля 2025 года увольнения по operational reasons станут возможными. Пока не ясно, произойдут ли они. Помимо Соглашения о занятости, которое ранее запрещало такие увольнения, были прекращены и другие соглашения, такие как гарантия трудоустройства для apprentices и правила для временной работы.

Volkswagen теперь стремится быстро договориться с профсоюзом и профсоюзным комитетом о новых правилах, как объявил директор по персоналу Gunnar Kilian. Цель состоит в том, чтобы достичь соглашения о новых правилах к середине 2025 года, когда истечет Соглашение о занятости. "Текущая ситуация вызывает неопределенность. Мы можем облегчить это, создав перспективы для нашей компании в ближайшем будущем", - заявил Kilian в заявлении. Переговоры по коллективному договору заработной платы для Volkswagen, которые изначально планировались на октябрь, теперь пройдут раньше и включать соглашения, которые были прекращены. IG Metall ранее предлагал это.

На прошлой неделе Volkswagen объявил о значительном ужесточении своих мер экономии и о прекращении трех десятилетий действующей занятости. Также рассматривается закрытие заводов. Профсоюз обвинил руководство в серьезных ошибках. Представители сотрудников уже предложили четырехдневную рабочую неделю.

Volkswagen официально прекратил действие Соглашения о будущей занятости, которое запрещало увольнения по operational reasons до 2029 года. Производство автомобилей в Volkswagen может быть затронуто этим решением, так как компания больше не имеет соглашения, запрещающего увольнения.

Дальнейшие переговоры между Volkswagen и профсоюзом и профсоюзным комитетом, скорее всего, определят влияние этого прекращения на производство автомобилей и потенциальные увольнения в компании.

Читайте также: