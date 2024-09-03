- Volkswagen намерена внедрить неопределенность в своих сотрудников - похвалы экономистов

Volkswagen готовится к штормовой встрече с персоналом. После вчерашнего объявления о том, что закрытие заводов и сокращения больше не исключены, команда менеджеров встретится с сотрудниками в четверг. Председатель профсоюза работников завода Даниэла Кавалло ожидает сильных проявлений недовольства на собрании в Вольфсбурге. "Работники естественно обеспокоены в данный момент", и это будет выражено в четверг, когда руководитель бренда Томас Шэфер и генеральный директор группы Оливер Блуме выступят перед собравшимися.

Между тем, экономисты высказали свою поддержку. "Предложенные меры давно назрели, чтобы спровоцировать поворот и предотвратить кризис", - сказал Марсель Фратцшер, президент Немецкого института экономических исследований (DIW). Эксперт по автопромышленности Стефан Братцель из Центра управления автомобильной промышленностью (CAM) в Бергиш-Гладбахе описал это как необходимый будильник. Без радикальных шагов Volkswagen мог бы оказаться в ситуации, требующей структурной перестройки в течение нескольких лет. "Ситуация пока управляема, но через несколько лет она может стать существentially угрожающей". Поступайте сейчас, "и это не может быть сделано деликатно", - добавил он.

Защита занятости после трех десятилетий отменена

Лидер европейского автопрома объявил во вторник, что усилит меры по сокращению затрат для основного бренда VW на фоне ухудшающейся ситуации. Соглашение с профсоюзом о гарантии занятости до 2029 года будет аннулировано после 30 лет, и закрытие целых немецких производственных площадок больше не будет исключено. Профсоюз и профсоюзный совет сразу же объявили о массовом противодействии. Председатель регионального отделения IG Metall Торстен Грёгер назвал это "безрассудным планом", который "тронет саму суть Volkswagen".

Глава ХДС Фридрих Мерц воспринял усилившиеся финансовые ограничения Volkswagen как экономический сигнал для федерального правительства. "Германия недостаточно конкурентоспособна", - критиковал Мерц на мероприятии ХДС в Оснабрюке. Это относится не только к Volkswagen, но и к значительным частям немецкой промышленности - помимо автомобилестроения, также химической и машиностроительной отраслей, пояснил Мерц. В первую очередь, политическая среда несет ответственность за это.

Министр экономики Роберт Хабек заявил в связи с кризисом Volkswagen: решения должны приниматься в тесном сотрудничестве с социальными партнерами, а цель должна состоять в том, чтобы сохранить Германию в качестве прочного автомобильного центра. "Все заинтересованные стороны должны нести ответственность перед сотрудниками на площадках". Хабек считает автомобильную промышленность опорой промышленной базы Германии. "Так и должно остаться".

Экономисты выступают против государственных спасательных мер

Ведущие экономисты посоветовали политикам воздержаться от целенаправленных спасательных мер для предотвращения грядущих закрытий заводов. "Политика должна остаться в стороне от этого ремонта и избежать ошибки сохранения устаревших структур и препятствования необходимой трансформации", - подчеркнул президент DIW Марсель Фратцшер. "Неустойчивость будущего Volkswagen в основном является результатом собственных плохих решений, а не вины политики".

Вероника Гримм, член Совещательного совета при правительстве, также предостерегла от прямого государственного вмешательства. Хотя государство имеет роль в облегчении структурных изменений, "прямое спасение автомобильной промышленности - не выход", - сказала она газете "Рейнская почта".

Федеральные земли защищают свои площадки

Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль ранее призвал Volkswagen избежать закрытия заводов. Несмотря на признание необходимости действий в Volkswagen, социал-демократический политик, также входящий в наблюдательный совет компании, сказал: "Мы надеемся, что вопрос о закрытии мест не возникнет, если будут использованы жизнеспособные альтернативы". Правительство земли уделит особое внимание этому вопросу. Нижняя Саксония является самым важным местом для Volkswagen, где находятся заводы в Вольфсбурге, Эмдене, Брауншвейге, Ганновере, Зальцгиттере и Оснабрюке.

Министр экономики Саксонии Мартин Дулиг (СДПГ), чья земля является домом для трех заводов Volkswagen, выразил озабоченность после объявления компании. "Свободное государство стоит на страже всех саксонских мест и полностью поддерживает наших коллег в Цвиккау, Кемнице и Дрездене", - заявил он в заявлении. Стоит отметить, что чисто электрический завод в Цвиккау в настоящее время сталкивается со слабым спросом на электромобили. Дулиг поддерживает призывы к повторному введению стимула для продаж электромобилей. Продажи электромобилей значительно снизились после прекращения федеральным правительством предыдущей покупной субсидии в 2023 году.

Комиссия, состоящая из экономистов и экспертов, коллективно одобрила предложенные меры Volkswagen по сокращению затрат. После объявления о закрытии заводов и сокращениях Роберт Хабек, федеральный министр экономики, подчеркнул важность тесного сотрудничества с социальными партнерами для сохранения Германии в качестве прочного автомобильного центра.

Читайте также: