- Volkswagen начнет сокращать штат сотрудников с середины 2025 года

Разногласия вокруг возможных увольнений в Volkswagen нарастают. Всего неделю назад компания намекнула на возможность сокращений и закрытия заводов, и вот теперь официально аннулировала соглашение о занятости, действовавшее с 1994 года. Компания уведомила профсоюз IG Metall о намерении отказаться от соглашения к концу года, с возможными операционными увольнениями, начинающимися через шесть месяцев, с июля 2025 года.

Профсоюз и совет работников отреагировали решительно на это решение. "Volkswagen finally did what we've been expecting for days," сказала председатель совета работников Daniela Cavallo. "Это трудный день." Они намерены противостоять этому решению. "Мы используем все наши ресурсы, чтобы показать компании, что так с нами не поступают." Совет работников не потерпит операционных увольнений или закрытия заводов. "Это наша твердая красная линия."

IG Metall квалифицировала это как чрезмерное обострение

Торстен Гроeger, глава регионального отделения IG Metall в Нижней Саксонии, назвал это "беспрецедентным нападением на историческое коллективное соглашение", которое Volkswagen необоснованно усугубляет ситуацию. "Лучше решать проблемы совместно, а не друг против друга." С односторонней отменой соглашения о занятости "Volkswagen подвергает соучастие одному из самых серьезных испытаний в истории компании."

Однако компания оправдала этот шаг плохим финансовым положением своего основного бренда, Volkswagen, которое нельзя исправить текущими мерами, такими как частичная пенсия и программы выплат компенсаций. "Мы должны позиционировать Volkswagen AG для снижения затрат в Германии до конкурентоспособного уровня, чтобы мы могли инвестировать в новые технологии и новые продукты за счет собственных ресурсов", - сказал директор по персоналу Гуннар Килиан в заявлении. Volkswagen в Германииemploys 120,000 человек, половина из них в Вольфсбурге.

Желательны быстрые переговоры с профсоюзом и советом работников

Компания стремится как можно скорее провести переговоры с профсоюзом и советом работников о новом регулировании. "Текущая ситуация вызывает неопределенность. Мы можем противодействовать этому, своевременно создавая будущие возможности для нашей компании", - сказал Килиан. Цель состоит в том, чтобы согласовать последующее регулирование к середине 2025 года, когда истечет соглашение о занятости. "Теперь у нас есть возможность найти решения вместе с представителями работников, чтобы сделать Volkswagen жизнеспособным и конкурентоспособным в будущем."

Переговоры по коллективному соглашению о заработной плате Volkswagen, первоначально запланированные на октябрь, будут перенесены и включат соглашения, которые были только что аннулированы. Volkswagen объявил об этом. Профсоюз уже предложил это. Профсоюз теперь ожидает начала обсуждений уже в сентябре. Ранее раунд коллективных переговоров в Volkswagen, который изначально касался только заработной платы, был запланирован на октябрь. Профсоюз добивается семипроцентного увеличения заработной платы.

Уменьшение числа учеников и сокращение временных рабочих

Наряду с соглашением о занятости, которое исключало операционные увольнения в течение 30 лет, были аннулированы и другие соглашения, в том числе гарантия на ученичество и правила для временных рабочих. Volkswagen ранее обязался ежегодно нанимать 1400 учеников, но теперь это число больше не требуется. Компания теперь стремится сократить это число. Для временных рабочих более высокая компенсация в Volkswagen будет снижена до стандартного уровня для временной занятости.

Если к середине 2025 года не будет достигнуто соглашение о новом регулировании занятости, Volkswagen угрожает увольнениями. При прекращении гарантии занятости также истекут уступки, сделанные рабочими 30 лет назад, такие как отказ от отпускных и рождественских бонусов, что ухудшит положение компании, предупредил Volkswagen. "В случае возврата к коллективному соглашению до 1 января 1994 года нельзя исключать увольнения по операционным причинам", - говорится в заявлении компании.

Рабочие протестуют

Volkswagen объявил более недели назад о намерении отказаться от гарантии занятости, действовавшей в течение 30 лет, и не исключает закрытия заводов. Компания пока не назвала точную дату прекращения гарантии занятости. После этого объявления рабочие протестовали на различных собраниях на всех предприятиях против этих планов.

Решение компании аннулировать соглашение о занятости привело к дискуссиям о возможном сокращении рабочих мест, и профсоюз и совет работников решительно настроены против операционных увольнений и закрытия заводов. Директор по персоналу компании Гуннар Килиан оправдал этот шаг плохим финансовым положением Volkswagen, указав на необходимость снижения затрат в Германии и инвестирования в новые технологии.

